Einladung: Morgen Dienstag große Tierschutzdemo vor dem Tierschutzministerium in Wien

TierschützerInnen verschiedener Organisationen fordern deutliche Verbesserung des geplanten Tierschutzgesetzes: Verbot Fasanaussetzen und Anbindehaltung Rinder, Katzenkastration

Wien (OTS) -



Wann: Dienstag 14. Februar 2017, 10 Uhr

Wo: Gesundheitsministerium, 1030 Wien, Radetzkystraße 2

Was: ein buntes Sammelsurium von TierschützerInnen und

Tierschutzorganisationen mit Masken und Tierfiguren protestiert

gemeinsam gegen das geplante Tierschutzgesetz



Noch im März soll das geplante Tierschutzgesetz in den Gesundheitsausschuss, doch es fehlen ganz zentrale Punkte, die unbedingt geändert werden müssen, bevor dieses Gesetz in Kraft treten darf. So sehen das jedenfalls die österreichischen Tierschutzorganisationen, und so sah das auch der Großteil der über 650 Stellungnahmen zu diesem Gesetz, die im Ministerium eingegangen sind. Der bunte Protest soll den Protestreigen der Tierschutzorganisationen einleiten, der ab jetzt auf ein deutlich verbessertes Tierschutzgesetz drängen wird.

Große Tierschutzdemo vor dem Tierschutzministerium in Wien



Datum: 14.2.2017, um 09:00 Uhr



Ort:

Gesundheitsministerium

Radetzkystraße 2, 1030 Wien



Url: http://animal-liberation.at



Rückfragen & Kontakt:

VGT - Verein gegen Tierfabriken

DDr. Martin Balluch

Kampagnenleitung

06764668409

medien @ vgt.at

http://vgt.at