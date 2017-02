Am Start: FH Campus Wien und GAMED mit Master Ganzheitliche Therapie und Salutogenese

Wien (OTS) - Die FH Campus Wien und die GAMED – Wiener Internationale Akademie für Gesundheitsmedizin erweitern mit dem Masterlehrgang Ganzheitliche Therapie und Salutogenese die Beratungskompetenz in gesetzlich anerkannten Gesundheitsberufen. Vermittelt wird eine profunde Kenntnis ganzheitlicher Methoden. Das in Kooperation mit der GAMED entwickelte Studium startet im Herbst 2017 an der FH Campus Wien. Die Bewerbungsfrist läuft bis 31. Mai.

Ganzheitliche Therapie und Salutogenese (Gesunderhaltung) rücken nicht die Erkrankung, sondern den Menschen als Individuum ins Zentrum, dessen Gesundheit durch in Wechselwirkung stehende Faktoren wie physiologische Prozesse, Umwelteinflüsse oder Ernährung beeinflusst wird.

Den berufsbegleitenden Masterlehrgang (120 ECTS, 4 Semester) zeichnet eine integrative Sicht auf den menschlichen Organismus als ein komplexes System vernetzter Teilsysteme aus. Die mit der Ärztekammer abgestimmte Weiterbildung fördert insbesondere den interdisziplinären Dialog. „Ziel ist es, ganzheitliche Methoden in die Beratung und Therapie gesetzlich anerkannter Gesundheitsberufe zu integrieren sowie Wissenschaft und Forschung auf diesem Gebiet im internationalen Vergleich zu stärken“, so Lehrgangsleiter, Allgemeinmediziner und langjähriger Förderer der Ganzheitsmedizin Gerhard Hubmann. www.fh-campuswien.ac.at/gts_ml

Lifelong Learning für gesetzlich anerkannte Gesundheitsberufe

„Ganzheitlich arbeiten heißt, die Wünsche und Bedürfnisse der PatientInnen in den Mittelpunkt zu stellen und deren Gesundheit individuell zu stärken“, betont Wolfgang Marktl, Präsident der GAMED. „Eine wesentliche Voraussetzung dafür ist eine gute Zusammenarbeit der Gesundheitsberufe. In diesem Sinn legt der Masterlehrgang den Grundstein für zukunftsorientierte Prävention und Therapie“, so der Physiologe und für seine Verdienste ausgezeichnete Befürworter der Integrativen Medizin. Zulassungsvoraussetzung zum Studium ist die Berufsberechtigung in einem gesetzlich anerkannten Gesundheitsberuf:

ÄrztInnen, ZahnärztInnen, Klinische PsychologInnen, GesundheitspsychologInnen, PsychotherapeutInnen, ApothekerInnen, Hebammen, Biomedizinische AnalytikerInnen, DiätologInnen, ErgotherapeutInnen, LogopädInnen, OrthoptistInnen, PhysiotherapeutInnen und RadiologietechnologInnen.

Von Medizin über Systemtheorie bis TCM

Wissenschaftliche Grundlagen liefern vor allem Medizin und Naturwissenschaften sowie Systemtheorie und -analyse, Sozialpsychologie und Kulturwissenschaften: Eine wichtige Rolle spielen traditionelle ganzheitliche Aspekte aus Gesundheitssystemen verschiedener Kulturen – wie Kneipp, Tibetische Medizin oder TCM. Das Studium zeigt insgesamt ein breites Spektrum an ganzheitlichen Methoden der Therapie auf, von Ayurveda, Osteopathie über Homöopathie, Kinesiologie, Pflanzenheilkunde bis zur Reiz-Reaktionstherapie. Zusätzlich ermöglicht es, einen individuellen Praxisschwerpunkt zu setzen.

Größte Ausbildungsstätte für Gesundheitsprofessionen

Die FH Campus Wien verfügt als österreichweit größte Ausbildungsstätte für Gesundheitsprofessionen – insbesondere der gehobenen medizinisch-technischen Dienste, Hebammen sowie Gesundheits- und Krankenpflege – über eine umfangreiche Expertise und ein großes Netzwerk im Gesundheitssektor. Wichtige Partner in den Bereichen Ausbildung, Forschung und Entwicklung sind der Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV) sowie Berufs- und Standesvertretungen.

FH Campus Wien

Mit rund 5.800 Studierenden ist die FH Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Pflegewissenschaft, Public Sector, Soziales und Technik steht ein Angebot von 60 Bachelor- und Masterstudiengängen sowie Masterlehrgängen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl:

Die GAMED

Die Wiener Internationale Akademie für Ganzheitsmedizin (GAMED) ist als Kompetenzzentrum für Integrative Medizin der ganzheitlichen Sichtweise aller körperlichen, psychischen und geistigen Bereiche des Menschen in Gesundheit und Krankheit verpflichtet. www.gamed.or.at

