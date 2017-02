Töchtertag-Anmeldung startet am 13.2.: REINE BUBENSACHE–gibt’s NICHT! Berufeschnuppern in Technik, Naturwissenschaften & Handwerk am 27.4.

Am 27. April ist es wieder so weit:

Wien (OTS) - Mehr als 160 Unternehmen öffnen ihre Türen und laden insgesamt rund 3.000 Mädchen ein, ihre Talente für Technik, Naturwissenschaften, IT und Handwerk zu entdecken. Wer dabei sein will, kann sich ab 13. Februar 9 Uhr unter www.toechtertag.at anmelden.

Egal ob Mechanikerin, Physikerin oder Schiffskapitänin – Mädchen stehen genauso viele Karrierewege offen wie Burschen. Auch wenn es immer mehr Frauen gibt, die in typische „Männerdomänen“ vordringen, sind Frauen in vielen Bereichen nach wie vor in der Unterzahl. Eine Initiative, die sich seit bereits 16 Jahren dafür einsetzt, dem entgegenzuwirken, ist der Wiener Töchtertag. „An diesem Aktionstag wollen wir Mädchen zeigen, dass ihnen genauso viele Möglichkeiten offenstehen wie Burschen. Die Mädchen können verschiedene Berufe kennenlernen und haben die Möglichkeit, noch ungeahnte Talente zu entdecken“, erklärt Initiatorin Sandra Frauenberger, Wiener Stadträtin für Soziales, Gesundheit und Frauen.

Mädchen noch immer unterrepräsentiert

Das Geschlechterverhältnis ist in der Technik, im Handwerk und in den Naturwissenschaften noch lange nicht ausgeglichen. Diese Schieflage beginnt schon in der Ausbildung. Rund die Hälfte der weiblichen Lehrlinge entscheidet sich für eine Ausbildung als Handelskauffrau, Bürokauffrau und Friseurin – Berufe in denen die Verdienstchancen viel geringer sind als in „männerdominierten Jobs“ wie Elektrotechnik, Mechanik oder ähnliches.

Plus bei Informations- und Kommunikationstechnik

Der Frauenanteil im zukunftsträchtigen Informations- und Kommunikationstechnik-Bereich steigt tendenziell in den höheren berufsbildenden Schulen sowie an den Universitäten an. Zwischen 2012 und 2015 ist der Frauenanteil im nichtakademischen Bereich (HTL) von 12 % auf 15 % gestiegen und in den akademischen Berufen von 18% auf 19% gestiegen. Damit gelingt es Frauen mehr in den stark männerdominierten technischen höherbildenden Schulen Fuß zu fassen.

Selbstbewusstsein als Schlüssel

Wie eine aktuelle Studie aus den USA zeigt, kann ein Mangel an Selbstbewusstsein der Grund sein, wieso Mädchen oft vor den sogenannten MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) zurückschrecken. Sarah-Jane Leslie und ihr Team von der Princeton University fanden heraus, dass sich Mädchen bereits im Volksschulalter weniger oft als „genial“ bezeichnen als gleichaltrige Buben. Um diesem Phänomen entgegenzuwirken sind vor allem Rolemodels wichtig: Selbstbewusste, erfolgreiche Frauen, die in „frauenuntypischen“ Branchen arbeiten, können wichtige Vorbilder für junge Mädchen sein und ihnen das nötige Selbstbewusstsein mitgeben. „Auch dafür gibt es den Töchtertag. Mädchen lernen nicht nur Berufe kennen, mit denen sie sonst vielleicht nicht in Berührung gekommen wären, sondern tauschen sich auch mit weiblichen Lehrlingen, Mitarbeiterinnen, Abteilungsleiterinnen usw. aus “, so Frauenberger. Dieser Ansatz inspiriert jedes Jahr tausende Mädchen, wie die Evaluierung des Töchtertags zeigt.

Termine

Start der Mädchenanmeldung: Mo, 13. Februar 2017, 9:00 Uhr

Ende der Mädchenanmeldung: Fr, 14. April 2017, 24:00 Uhr Töchtertag-Fest: Mi, 26. April 2017

Wiener Töchtertag: Do, 27. April 2017

Fotos zum Töchtertag finden Sie unter:

https://www.toechtertag.at/presse

Töchtertag-Büro

Mag.a Dagmar Hemmer

0800 22 22 10

presse @ toechtertag.at

www.toechtertag.at

Zum Wiener Töchtertag

Die Idee des Töchtertags stammt aus den USA. In den 1990er-Jahren wurde der jährliche Aktionstag „Take Your Daughters to Work-Day“ erfunden. Ursprünglich durften nur Töchter von MitarbeiterInnen teilnehmen. Heute steht dieser „Girls´Day“ allen Mädchen offen. Die Idee war von Beginn an, Mädchen Einblicke in Arbeitsbereiche zu ermöglichen, in denen bisher nur wenige Frauen arbeiten.

Die Geschichte des Wiener Töchtertags begann im Jahr 2002. Seit 2007 findet der Wiener Töchtertag als Initiative von Stadträtin Sandra Frauenberger und der Frauenabteilung der Stadt Wien in Kooperation mit der Wirtschaftskammer Wien und dem Wiener Stadtschulrat statt.

Rückfragen & Kontakt:

Saya Ahmad

Mediensprecherin

Stadträtin Sandra Frauenberger

Tel.: 01 4000 81235

E-Mail: saya.ahmad @ wien.gv.at