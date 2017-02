Niedermühlbichler: Gerüchte um Regierungsumbildung ohne Grundlage

Wien (OTS/SK) - Angesichts der Spekulationen in den Medien um eine Regierungsumbildung äußerte sich SPÖ-Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler heute, Sonntag, gegenüber dem SPÖ Pressedienst. „Die Gerüchte um eine Regierungsumbildung entbehren jeder Grundlage. Das SPÖ-Team ist hervorragend aufgestellt.“ Das SPÖ-Team arbeite hart an der Umsetzung des Regierungsprogramms. „Offensichtlich soll hier von außen Verunsicherung in das SPÖ-Team gebracht werden. Das wird nicht gelingen!“, so Niedermühlbichler. Abschließend betonte der SPÖ-Bundesgeschäftsführer, dass „heute weder ein Geheimtreffen noch ein offizielles Treffen im Bundeskanzleramt stattfindet“.

