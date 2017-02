ÖAMTC: Verzögerungen in den Skigebieten

Eine Stunde Wartezeit bei Kiefersfelden wegen Polizeikontrollen

Wien (OTS) - Am Samstagvormittag kam es in den Skigebieten laut ÖAMTC-Mobilitätsinformationen zu Verzögerungen. In Richtung Arlberg staute es auf der A14 ab Nüziders bis auf die S16 bei Dalaas. In Tirol wurde auf der Fernpassstrecke vor dem Leermooser- und dem Grenztunnel Füssen und im Zillertal vor dem Brettfalltunnel Blockabfertigung ausgerufen. Bei der Ausreise in Richtung Deutschland warteten Autofahrer bei Kiefersfelden auf der A12 wegen Polizeikontrollen über eine Stunde. Blockabfertigungen gab es weiter östlich in Salzburg vor dem Schönbergtunnel auf der B311, dem Klammtunnel im Gasteinertal und dem Achbergtunnel auf der B178. In der Steiermark registrierte man Verzögerungen auf der B320 im Bereich Schladming.

(Fortsetzung möglich)

Obermayr/Almhofer

Rückfragen & Kontakt:

ÖAMTC-Medien Mobilitätsinformationen

+43 1 71199 21795

mi-presse @ oeamtc.at

www.oeamtc.at