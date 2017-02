Alpine Ski-WM: Bis zu 766.000 sahen zweiten Damen-ÖSV-Erfolg in St. Moritz

Heute Abfahrt der Damen in St. Moritz und der Sprint der Herren bei der Biathlon-WM in Hochfilzen

Wien (OTS) - Die alpine Kombination bleibt für Österreichs Skifahrerinnen eine Medaillenbank: Michaela Kirchgasser eroberte am Freitag in St. Moritz Bronze und sorgte damit nach Nicole Schmidhofer für die zweite Medaille des Österreichischen Skiverbandes bei den Titelkämpfen 2017. Bis zu 766.000 Zuseherinnen und Zuseher verfolgten gestern (10. Februar 2017) das Rennen, im Schnitt waren 697.000 Zuschauerinnen und Zuschauer bei 56 Prozent Marktanteil via ORF eins live dabei.

Auf dem heutigen Rennplan (11. Februar) steht die Abfahrt der Herren, um 11.00 melden sich Oliver Polzer und Armin Assinger live aus St. Moritz. Das tägliche „WM-Studio“ mit der Analyse, der Siegerehrung und allen Interviews beginnt um 18.00 Uhr in ORF eins.

Am Nachmittag steht im 300 Kilometer entfernten Hochfilzen der Sprint der Herren über 10 km auf dem WM-Programm, ab 14.15 Uhr melden sich Dietmar Wolff und Christoph Sumann live von der Strecke, Boris Kastner-Jirka führt die Interviews im Zielbereich. Den gestrigen Sprint der Damen verfolgten 262.000 Zuseherinnen und Zuseher bei 26 Prozent Marktanteil live via ORF eins.

Das im Web und im Rahmen der ORF-Sport-App verfügbare Angebot von sport.ORF.at bietet den Userinnen und Usern alle News, Daten, Fakten und Hintergrundinfos. Der bewährte Live-Ticker stellt den jeweiligen Zwischenstand der einzelnen Bewerbe sekundenaktuell bereit. Über die alpine Ski-WM informiert darüber hinaus auch das auf sport.ORF.at und als App verfügbare Special „ORF Ski Alpin“ im Detail. Wer die Ski-WM auch online oder mobile live miterleben will, kann sowohl auf der Videoplattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als auch auf sport.ORF.at Live-Streams aller ORF-Fernsehübertragungen abrufen. De Highlights des jeweiligen Bewerbs werden noch während des Rennens quasi in Echtzeit als Video-on-Demand online gestellt.

Alle weiteren Details zur Ski-WM 2017 im ORF sind unter http://presse.ORF.at abrufbar.

