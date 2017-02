Wolkenkratzer in St. Valentin nur Gerücht - in Wahrheit: Modehaus Kutsam baut um

Gerüchten zufolge würde das Modehaus Kutsam in St. Valentin abgerissen werden und stattdessen ein Wolkenkratzer / Bürokomplex gebaut werden. Beides ist falsch.

St. Valentin (OTS) - Tatsächlich gestaltet das Modehaus Kutsam bis Ende April eine neue Marken- und Modewelt für Damen und Herren. Im Zuge der Umgestaltung wird die Logistikabteilung zurück an den Stammsitz des Unternehmens nach Bad Hall übersiedelt. Dadurch soll die Effizienz in der Verwaltung erhöht werden.

Das Geschäft ist während des Umbaus durchgehend geöffnet. Im Umbauräumungsverkauf können Kunden jetzt tausende Modeartikel besonders günstig erwerben.



Durch die Reorganisation der Flächen entstehen 800 m2 vermietbare Verkaufsfläche sowie über 1500m2 Büroflächen, die sich ideal als Co-Working Space und für Veranstaltungen nutzen lassen. Mit dem Erwerb des Nachbargebäudes im Jahr 2015 wurde ein weiterer, für die langfristige Entwicklung des Standorts wichtiger Meilenstein geschafft. Ein innovatives Konzept für die Nutzung dieser Flächen ist in Arbeit.



Für Aufregung sorgt derzeit noch die von der Gemeinde erbaute Stahlkonstruktion rundum den Kutsam Parkplatz. Nach der unerwartet langen Bauzeit ist die Einfahrt zum Parkplatz sehr schmal geraten, das Einparken verlangt die volle Konzentration des Fahrers. Lackspuren an der Säule und ein Lokalaugenschein bezeugen, dass die Einfahrt für viele zu eng ausgefallen ist. Auch wenn die Einfahrtsbreite den gesetzlichen Normen entspricht, so ist die konkrete Umsetzung viel zu schmal ausgefallen. Die Geschäftsleitung fordert von der Gemeinde hier eine rasche Lösung im Sinne der Kunden. In einer Petition bittet die Geschäftsleitung seine Kunden um Unterstützung um die Gemeinde von der Notwendigkeit zu überzeugen.



