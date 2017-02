TERMINVORSCHAU der Vertretung der EU-Kommission in Österreich

Termine vom 13. bis 17. Februar 2017 - Highlights: Van der Bellen und Kern in Brüssel | Moscovici in Wien | PK Prioritäten 2017 der EU-Kommission in Österreich

Wien (OTS) - Termine

Montag, 13/02/2017

- BRÜSSEL: EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker trifft Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Christian Kern

- BRÜSSEL: EU-Kommissar Pierre Moscovici (Wirtschaft und Finanzen) trifft Bundeskanzler Christian Kern

- BRÜSSEL: Pressekonferenz mit EU-Kommissar Pierre Moscovici (Wirtschaft und Finanzen) zur Wirtschaftlichen Vorausschau (Winter Econimic Forecast)

Zeit: 12.00 Uhr

Live-Übertragung auf EBS:



Hintergrund:

- STRASSBURG: EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager hält Rede auf KMU-Forum zu "Wettbewerbspolitik: was ist für KMU drin?"

- STRASSBURG: EU-Kommissar Christos Stylianides (Humanitäre Hilfe und Krisenmanagement) beim Plenum des EU-Parlaments



Dienstag, 14/02/2017

- STRASSBURG: Treffen des Kommississarskollegiums, College Readout mit Vizepräsident Frans Timmermans

Themen: Vorschlag für Reform des Ausschusswesens zur Unterstützung der Kommission

Zeit: 16:30 Uhr

Live-Übertragung auf EBS:



- PARIS: EU-Kommissarin Marianne Thyssen (Beschäftigung und Soziales) trifft den französischen Premierminister Bernard Cazeneuve

Mittwoch, 15/02/2017

- BRÜSSEL: Kommission verabschiedet monatliches Paket der Vertragsverletzungsverfahren

Hintergrund:

- BRÜSSEL: EU-Kommissar Johannes Hahn (Erweiterungsverhandlungen und Nachbarschaftspolitik) trifft den algerischen Außenminister Ramtane Lamamra

- LUXEMBURG: EU-Vizepräsident Maroš Šefčovič bei der Europäischen Investitionsbank, Treffen mit EIB-Präsident Werner Hoyer

- BRÜSSEL: EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini trifft den nepalesischen Außeniminister Prakash Sharan Mahat

- BRÜSSEL: EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini trifft Yousef A. Al-Othaimeen, Generalsekretär der Organisation für Islamische Zusammenarbeit

- BRÜSSEL: Teilnahme von EU-Außenbeauftragter Federica Mogherini beim Abendessen der NATO-Verteidigungsminister

- WIEN: Europa : DIALOG mit Wolfgang Böhm, "Die Presse"-Ressortleiter Europa

Zeit: 18.00 Uhr

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstr. 35, 1010 Wien

Hintergrund und Anmeldung: http://www.europadialog.eu/termine/

- LAUSANNE: Teilnahme von EU-Kommissar Tibor Navracsics bei Veranstaltung des Internationalen Olympischen Kommittees zu Integrität im Sport (IFSI)

Donnerstag, 16/02/2017

- WIEN: Pressegespräch mit EU-Kommissar Pierre Moscovici (Wirtschaft- und Finanzangelegenheit, Steuern und Zölle): Die Wirtschafts- und Währungsunion und Reformen beim Europäischen Semester

Zeit: 9:30 Uhr

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstr. 35, 1010 Wien

Um Anmeldung wird gebeten an: comm-rep-vie-presse@ec.europa.eu

- WIEN: Rede von EU-Kommissar Pierre Moscovici "The future of Economic and Monetary Union – The Choice for Europe" beim Europa Club Wien Spezial

Zeit: 14:00 Uhr

Ort: Österreichische Nationalbank, Otto-Wagner-Platz 3, 1090 Wien



Hintergrund und Anmeldung:

- MÜNCHEN: Rede von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker auf der 52. Münchner Sicherheitskonferenz

- BRÜSSEL: EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini und EU-Kommissar Neven Mimica (Internationale Kooperation und Entwicklung) treffen Bill Gates



- BRÜSSEL: EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini beim G20-Außenministertreffen in Bonn

Freitag, 17/02/2017

- WIEN: Pressekonferenz mit Kommissionsvertreter Jörg Wojahn "Prioritäten 2017 der EU-Kommission in Österreich - Ausblick auf und aktuelle Daten zu den Prioritäten der Kommission"

Zeit: 10:00 Uhr

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstr. 35, 1010 Wien



Hintergrund:

Um Anmeldung wird gebeten an: comm-rep-vie-presse@ec.europa.eu

- MÜNCHEN: EU-Kommissar Julian King (Sicherheitsunion), EU-Kommissar Dimitris Avramopoulos (Migration und Inneres) und EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini auf der 53. Münchner Sicherheitskonferenz

Kalender der Aktivitäten der Mitglieder der EU-Kommission

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

