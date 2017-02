Start der österreichischen Bundesliga: Wiener Derby live in ORF eins

Das 320. Wiener Derby als Live-Auftakt nach der Winterpause

Wien (OTS) - Austria und Rapid wollen das neue Jahr mit einem Ausrufezeichen beginnen – ein Sieg gegen den Erzrivalen käme da gelegen. Für Rekordmeister Rapid und Gastgeber Austria steht im 320. Wiener Derby zum Frühjahrsstart der Fußball-Bundesliga viel auf dem Spiel: Die Grün-Weißen aus Hütteldorf benötigen bei zwölf Punkten Rückstand auf Platz drei einen guten Start, den Violetten aus Favoriten fehlen zwei Punkte auf den Europacup-Fixplatz. Am Sonntag, dem 12. Februar 2017, um 16.15 Uhr melden sich Oliver Polzer und Alina Zellhofer live in ORF eins aus dem Ernst-Happel-Stadion, Peter Hackmair sorgt für die Expertisen. Aufgrund der Ski-WM in St. Moritz startet „Sport am Sonntag – Alles Fußball“ bereits um 15.45 Uhr in ORF eins.

Die Videoplattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) und sport.ORF.at stellen Live-Streams bereit und präsentieren außerdem Highlights als Video-on-Demand. Für blinde und sehschwache Menschen wird das Match im Zweikanalton audiokommentiert.

Das gesamte TV-Angebot des ORF – ORF eins, ORF 2, ORF III, ORF SPORT + sowie 3sat – ist auch im HD-Standard zu empfangen. Alle Informationen zum ORF-HD-Empfang und zur Einstellung der neuen HD-Angebote finden sich auf der Website hd.ORF.at, die ORF-Service-Hotline 0800 / 090 010 gibt kostenfrei aus ganz Österreich persönliche Hilfestellung.

