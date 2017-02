AVISO: PK Erneuerbare-Energien-Verbände zur Ökostromnovelle

Wien (OTS) - Die Erneuerbare-Energien-Verbände begrüßen, dass die Regierung den Entwurf der kleinen Ökostromnovelle in Begutachtung geschickt hat. Mit Bedauern hat die Branche aber festgestellt, dass die vorgeschlagenen Änderungen insgesamt nicht mehr Ökostrom hervorbringen, als das derzeitige Ökostromgesetz. Die Erneuerbare-Energien-Verbände fordern daher geschlossen signifikante Änderungen an dem Gesetzesentwurf.

Pressekonferenz: Stillstand oder Wachstum – Was bringt die

Ökostromnovelle?



Im neuen Regierungsübereinkommen ist eine signifikante Steigerung

der Investitionen in erneuerbare Energien als Zielsetzung enthalten.

Daher hoffen die Erneuerbare-Energien-Verbände, dass die Politik

ihre selbst gesteckten Ziele ernst nimmt und mit einer geänderten

kleinen Ökostromnovelle einen ersten Schritt setzt, den

Ökostromausbau ernsthaft anzukurbeln. Dies würde Investitionen in

Milliardenhöhe auslösen. Dazu bedarf es aber einer kräftigen

Nachbesserung des vorliegenden Entwurfs.



Als Gesprächspartner stehen Ihnen zur Verfügung:

• Peter Püspök, Dachverband Erneuerbare Energie Österreich,

EEÖ

• Paul Ablinger, Kleinwasserkraft Österreich

• Franz Kirchmeyr, Arge Kompost und Biogas

• Hans Kronberger, Photovoltaic Austria

• Stefan Moidl, IG Windkraft

• Christoph Pfemeter, Österreichischer Biomasse-Verband



Datum: 15.2.2017, 09:30 - 10:30 Uhr



Ort:

Cafe Griensteidl

Michaelerplatz 2, 1010 Wien



Rückfragen & Kontakt:

IG Windkraft Österreich

Martin Fliegenschnee-Jaksch

Mobil: 0699 / 188 77 855

m.fliegenschnee @ igwindkraft.at

http://www.igwindkraft.at