Meilenstein: Laakirchen Papier steigt 2017 in den Wachstumsmarkt Verpackungspapier ein

OÖ Papierhersteller verbucht erfolgreiches Jahr 2016. Neuausrichtung 2017 mit Investitionsprojekt von 100 Millionen & Einstieg in die Produktion von Wellpappenrohpapier.

Laakirchen (OTS) - Als einer der führenden Hersteller von superkalandrierten Papieren (SC-Papier) in Europa reüssiert Laakirchen Papier 2016 trotz herausfordernder Marktbedingungen. Mit dem im Herbst dieses Jahres geplanten Einstieg in den Verpackungsmarkt stellt der OÖ Papierhersteller die Zeichen klar auf eine Neuausrichtung. So wird das Unternehmen künftig auf zwei Standbeinen stehen: hochqualitatives SC-Papier mit Fokus auf den Druck von Zeitschriften und Werbematerialien für Handelsunternehmen einerseits und leichtgewichtiges Wellpappenrohpapier für Verpackungen andererseits.

„Laakirchen Papier steht vor einer Transformation. Schließlich zieht der Einstieg in den Verpackungsmarkt eine enorme Veränderung für unsere gesamte Organisation mit sich, begonnen bei der Rohstoffbesorgung über die Produktion bis hin zur Marktbearbeitung“, skizziert Mark Lunabba, CEO der Laakirchen Papier AG, die Tragweite des über 100 Millionen Euro umfassenden Investitionsprojektes.

