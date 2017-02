Tourismusoffensive im Wienerwald: Neue Netzwerke für Kleinbetriebe und Gemeinden

Purkersdorf (OTS) - Noch einfacher und schneller Erholung finden: Mittels moderner Bildsprache und einer verbesserten Integration der Kleinbetriebe ist auf der neuen Homepage der Destination Wienerwald der gewünschte Urlaub jetzt direkt und mit nur wenigen Mausklicks möglich. Tourismuslandesrätin Dr.in Petra Bohuslav ist mit dem neuen, niederösterreichweit einzigartigen Netzwerksystem der Wienerwald Tourismus GmbH sichtlich zufrieden.

Um den sich ständig wandelnden Ansprüchen am Tourismussektor besser begegnen zu können, präsentiert sich die Urlaubsdestination Wienerwald seit dem Frühjahr nun jünger und emotionaler. „Nach zehn Jahren haben wir unseren Auftritt neu überdacht“, bestätigt Wienerwald Geschäftsführer Mag. Mario Gruber den Wandel. Dabei wurden aber nicht nur Logo, Bild und Text adaptiert bzw. neu entwickelt.

Nutznießer des neuen Internetauftritts sind insbesondere Kleinbetriebe im Beherbergungs- und Gastronomiebereich sowie Gemeinden, die den eigenen Tourismus ankurbeln möchten. Erstere haben nun die Möglichkeit mit einer Seite auf der Homepage der Wienerwald Tourismus GmbH kostenlos vertreten zu sein. Reisewillige können über die offizielle Website www.wienerwald.info ihre Unterkunft buchen, für Beherbergungsbetriebe ist dies im Gegensatz zu anderen Buchungsplattformen provisionsfrei. Auch Gemeinden sind aufgerufen, sich an der Netzwerkinitiative mit einem Widget zu beteiligen, auf dem alle örtlichen Beherbergungsbetriebe mit nur einem Klick ersichtlich sind. Große Tourismusgemeinden, wie Baden, Bad Vöslau, Vösendorf und Gumpoldskirchen, sind die ersten, die den neuen Auftritt umsetzen und sie werden demnächst online gehen.

Die neu adaptierte Marke „WW“ – die beiden Buchstaben stehen für die Region WienerWald - spiegelt die landschaftliche Vielfalt der Region wieder, so werden damit Wald, Täler und Berge symbolisiert. „Die Marke ist einfach und prägnant und verrät auf einen Blick, wer wir sind“, erklärt Mag. Mario Gruber. Auch Bilder und Texte sollen für mehr Emotionen sorgen.

„Wir wollen auf den Kunden vor allem jünger und dynamischer wirken, die historische Vergangenheit aber trotzdem mit einbeziehen. Deshalb haben wir uns in unseren Leittexten für den Wiener Dialekt entschieden“, bestätigt der Wienerwald-Tourismus Geschäftsführer. Mittels Wiener Akzent werden die vier Hauptsäulen der Region – Erholung („Hupf in Gatsch“), Bewegung („Ohne Blessur kein Pläsir“), Kultur („Es war sehr schön, es hat uns sehr gefreut“) und Genuss („Da bleib ma pick´n“) - in charmanter und origineller Weise auf den Punkt gebracht.

Nur mit einigen Mausklicks

Ab in den Urlaub

Insbesondere die neu überarbeitete Homepage www.wienerwald.info soll Urlaubssuchende noch einfacher, bequemer und direkter ans Ziel bringen. Gleich auf der Startseite wird die Suche mit der gezielten Fragestellung – was man denn erleben möchte, wohin die Reise gehen soll, und wann der Urlaub geplant ist – wesentlich erleichtert.

Ebenfalls sehr übersichtlich an vorderster Stelle sind die vielen unterschiedlichen Betätigungs- und Ausflugsmöglichkeiten, beispielsweise Wanderwege und Langlaufloipen, regionale Sehenswürdigkeiten, wie Klöster, Stifte und Kirchen dargestellt. Weiters findet sich Aktuelles, wie der bevorstehende Weinfrühling oder der im Vorjahr eröffnete Mountain-Trailpark Weidlingbach.

Wie groß die Tourismusdestination Wienerwald wirklich ist, und welche Kerngebiete damit umfasst werden, alle diese hilfreichen Infos sind selbstverständlich ebenfalls auf der Startseite zu finden. Die zweitgrößte Tourismusdestination Niederösterreichs erstreckt sich übrigens von der Thermenregion über das Triestingtal bis zum westlichen Wienerwald nach Klosterneuburg. Wer mehr über die landschaftliche und kulinarische Vielfalt in dieser Region erfahren möchte, kann dies mittels gratis App unter www.wienerwald.info tun.

