McCafé bringt neue Tassen in den Schrank

Trend-Häferl für Kaffeegenuss zu Hause

Brunn am Gebirge (OTS) - Auf alle McCafé Gäste warten ab 13. Februar neue Überraschungen: Zu Kaffee- & Kuchen-Kombis gibt es eine von vier hippen Kaffeetassen geschenkt. Mit coolem Design und trendigen Sprüchen hat jedes einzelne das Zeug zum Lieblingshäferl.

Kaffeeliebhaber, Teetrinker und Mehlspeisenfans können sich schon jetzt freuen: Ab 13. Februar gibt es in allen McCafé zu jeder Bestellung der Kombination Heißgetränk regular oder grande mit einem Kuchen gratis Tassen solange der Vorrat reicht. Gäste können aus vier Designs mit Sprüchen wie „Keep calm and drink coffee“ oder „Shit happens – coffee helps!“ ihr Trend-Häferl für die eigene Küche wählen.

„Mit den vier neuen Trend-Tassen nehmen unsere Gäste den McCafé-Moment mit zu sich nach Hause“, so Andreas Schmidlechner, Managing Director von McDonald’s Österreich.

Sammeln mit Bonusclub myMcDonald’s

Auch aktive myMcDonald’s-Mitglieder können sich die hippen McCafé Tassen holen: Wer gerade keine Lust auf Kaffee und Kuchen hat, sich aber trotzdem eines der trendigen Häferl sichern möchte, tauscht einfach 50 „Ms“ im McDonald’s Bonusclub ein und erhält eine Tasse im McCafé. Mit dem Bonusclub myMcDonald’s können Gäste bei McDonald’s bei jedem Einkauf „Ms“ sammeln und später für Gratis-Prämien eintauschen. Mit der myMcDonald’s App oder der Karte kann jede und jeder am Bonusclub teilnehmen.

