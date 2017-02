„Es wird wieder ein Fest werden!“

Willi Resetarits lädt zum 23. Wiener Flüchtlingsball im Wiener Rathaus

Wien (OTS) - Der 23. Wiener Flüchtlingsball wird am Freitag, den 24. Februar 2017 im Wiener Rathaus stattfinden. „Es wird wieder eine kleine musikalische Weltreise, vor allem werden in Wien ansässige Musikerinnen und Musiker aus aller Herren und Damen Länder am Flüchtlingsball musizieren“, so Integrationshaus Ehrenobmann Willi Resetarits. Und es konnten auch wieder zwei internationale Highlights für den Flüchtlingsball gewonnen werden: „The Legends of Gypsy Brass“ Fanfare Ciocarlia aus Rumänien und das Barcelona Gipsy Balkan Orchestra aus Spanien. „Es wird wieder ein Fest werden!“ freut sich Willi Resetarits.

In der Musikwelt gelten Fanfare Ciocãrlia als Pioniere des Balkan Brass und der Balkan Beats. Mit ihrer Geschwindigkeit und Dynamik, ihrem Spielwitz und unverwechselbar osteuropäischem Sound haben sich Fanfare Ciocãrlia seit dem Start ihrer internationalen Karriere im Jahr 1997 weltweite Anerkennung erspielt. Alle Mitglieder der Band sind Roma und die Formation gilt als eine der erfolgreichsten Roma-Ensembles Europas. Fanfare Ciocãrlia sind bekannt für ihr schnelles und energetisches Spiel, komplexe Rhythmen und die temporeichen Soli von Klarinette, Saxophon und Trompete bei bis zu 200 beats per minute.

Das Barcelona Gipsy Balkan Orchestra kombiniert tradierte Klezmer-und Gipsy-Einflüsse mit dem Lebensgefühl Barcelonas, latein-amerikanischen Melodien, katalanischen Elementen, Jazz und Rockabilly. Nach zahlreichen Touren durch insgesamt 21 Länder lassen sich die virtuosen Musiker rund um Sängerin Sandra Sangiao nun verstärkt durch die balkanischen Musiktraditionen inspirieren:

„Balkan-Musik besteht für sie aus einer ganzen Reihe von musikalischen Traditionen, die aus multiethnischen Kulturen jenseits geographischer Grenzen getragen wurde und wird. Ob von aschkenasischen und sephardischen Juden, Gipsys, Osmanen, Arabern…“, so Sandra Sangiao. Ganz anders ist da die Musik von Skolka: 100 % Weinviertler Dialekt, eine rasante Mischung aus Ska und Polka mit Posaunen, Trompeten, Kontrabass und Gitarrenriffs.

Die sechs professonellen Musiker der DD Band wiederum interpretieren kurdisch-arabische Musik aus Syrien, dem Irak und dem Libanon. Eine wilde Mischung von alten und neuen Tönen arabischer Debka und kurdischer Dilan gepaart mit Jazzelementen, Fusion und Electronics. DD-Band bringt die versiertesten syrischen Musiker auf die Bühne. Sie leben aktuell in Österreich und sind in ihrem Genre reich an Erfahrung. “Durch den Krieg mussten wir unsere Länder verlassen, aber er hindert uns nicht zu singen, zu tanzen und unsere Musik zu spielen! Durch die Musik, die Lieder und die Tänze verleihen wir unseren Gefühlen Ausdruck. Sie sind der kürzeste und direkteste Weg hier in Europa ein wechselseitiges Verständnis aufzubauen”, beschreibt Salah Ammo die Intention der DD-Band.

"Mit dem Flüchtlingsball rufen wir zu Solidarität und Menschlichkeit auf und fordern von der Politik den Flüchtlingsschutz wieder ernst zu nehmen und alles zu unternehmen um Flüchtlingen zu Ihrem Recht zu verhelfen! Dafür braucht es einen Kurswechsel in der Flüchtlingspolitik“, fordert die Geschäftsführerin des Integrationshauses und lädt zum Besuch des 23.Flüchtlingsballs am 24.Februar im Wiener Rathaus ein. Die Einnahmen kommen zur Gänze den wichtigen Projekten im Integrationshaus zu Gute. „Gerade jetzt, wo andere Kulturen mehr als Bedrohung denn als Bereicherung wahrgenommen werden, halte ich den Flüchtlingsball für ein ganz wichtiges Zeichen für eine offene Gesellschaft, bei all den damit verbundenen Herausforderungen“, ergänzt Ballorganisator Nikolaus Heinelt.

23. Wiener Flüchtlingsball

24. Februar 2017; Rathaus Wien

Einlass 20:00; Beginn 21:00

Mit dabei sind noch: Polkagott/Orges & The Ockus-Rockus Band /Mr. Ambassador Karim Thiam & Band/Die Tanzgeiger/Voices of refugees & Choriandoli

DJ-Line: Crème Brûlée/Chilo Eribienne/Brunnhilde Kollektiv

Karten gibt es in allen Bank Austria Filialen.

VVK: € 45,- (für Clubmitglieder € 43,-; Studenten/Menschen mit Behinderung € 40,-);

Abendkassa: € 48,-

Es werden bei der Bank keine zusätzlichen Bearbeitungsgebühren verrechnet! Bei Studentenermäßigung ist an der Abendkassa ein gültiger Studentenausweis vorzuweisen.

weiterer Kartenvorverkauf:

wienXtra-soundbase - Ticketing in der jugendinfo

1. Babenbergerstrasse 1/Ecke Burgring

Tel. 01/ 4000 84 100

soundbase @ wienxtra.at

MO-FR 14:30-18:30

Rückfragen & Kontakt:

Nikolaus Heinelt

Öffentlichkeitsarbeit

Verein "Projekt Integrationshaus"

1020 Wien, Engerthstraße 163

Phone +43/1/212 35 20-66, Fax +43/1/212 35 20-30

mailto: n.heinelt @ integrationshaus.at

ZVR. 547408906