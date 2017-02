Neue Ausstellungen in St. Pölten und Mödling

Von „taktil“ bis „Der Liebe wegen…“

St. Pölten (OTS/NLK) - Im KUNST:WERK in St. Pölten wurde gestern, Donnerstag, 9. Februar, die Schau „taktil“ eröffnet, die sich in Fortsetzung einer Ausstellungsreihe, die sich mit unterschiedlichen Aspekten von bildnerischen Gestaltungsmitteln in der künstlerischen Praxis auseinandersetzt, mit Oberflächen und ihrer Wirkung beschäftigt. Zu sehen sind die Arbeiten von Eva Bakalar, Hermann F. Fischl, Renate Habinger, Edith Haiderer, Elisabeth Kallinger, Hermine Karigl-Wagenhofer, Ernest A. Kienzl, Herbert Kraus, Brigitte Saugstad, Peter Weber, Heliane Wiesauer-Reiterer, Regina Zachhalmel und Claudia Zawadil bis 12. März. Öffnungszeiten: Donnerstag und Freitag von 16 bis 18.30 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 12.30 Uhr; nähere Informationen unter 02742/362058, e-mail office @ stpoeltnerkuenstlerbund.at bzw. kunstwerk @ stpoeltnerkuenstlerbund.at und www.stpoeltnerkuenstlerbund.at/kunstwerk.

Heute, Freitag, 10. Februar, wird um 19 Uhr im Museum Mödling im Thonetschlössl die Fotoausstellung „Frontline – Chris Dematte“ zum 75. Jahrestag der Schlacht um Moskau eröffnet. Ausstellungsdauer: bis 25. März; Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 9 bis 13 Uhr, Samstag von 10 bis 14 Uhr, Sonn- und Feiertag von 14 bis 18 Uhr. Nähere Informationen beim Museum Mödling unter 02236/241 59, e-mail museum.moedling @ tele2.at und www.museum-moedling.at.

Schließlich wird am Dienstag, 14. Februar, um 20 Uhr in der ArtGalerie „Komm & Schau“ in Mödling die Ausstellung „Der Liebe wegen ..." eröffnet, in der Ingrid Schuster bis 12. März Bilder auf Papier und Leinen präsentiert. Öffnungszeiten: Donnerstag und Freitag von 15 bis 18 Uhr, Samstag von 10 bis 12 Uhr. Nähere Informationen unter 0664/1504280 und e-mail office @ eineartgalerie.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion - Pressedienst

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse