TERMINAVISO: Start der Laufaktion „on the run“ - am 12. Februar 2017

Bewusstsein schaffen für das Thema Flucht - Hilfe vor Ort - Integration leben

Wien (OTS) - Mit der Laufaktion „on the run“ - Laufen für Bildung -wollen wir aufzeigen, wie viele Menschen auf der Flucht sind. Weltweit sind es mehr als 65 Millionen Menschen, die meisten davon in ihrem Heimatland. 21.271.169 Flüchtlinge haben auf der Suche nach Sicherheit ihr Land verlassen.

Um direkt vor Ort zu helfen, wollen wir Spendengelder für ein UNHCR-Hilfsprojekt für syrische Flüchtlingskinder in Jordanien sammeln.

Wir laden die VertreterInnen der Medien zum Start unserer Aktion inklusive anschließendem Trainingslauf sehr herzlich ein:

Datum: 12.2.2017, 10:00 – 11:30 Uhr

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

Wir bitten um Anmeldung an: ontherun @ oegfe.at

Unterstützt wird unsere Aktion auch von SpitzensportlerInnen des Bundesministeriums für Landesverteidigung und Sport, die auch bei unserem Kick-Off im Haus der EU dabei sein werden: Hilde DREXLER (Judoka), Andreas VOJTA (Leichtathletik), Sargis MARTIROSJAN (Gewichtheber), Tanja FRANK (Seglerin – Bronze-Medaillengewinnerin bei den Olympischen Spielen in Rio)sowie von den IntegrationsbotschafterInnen Fadi MERZA, Mirneta und Mirnesa BECIROVIC.

Hintergrund zum Projekt:

http://oegfe.at/wordpress/ontherun/#Hilfsprojekt

Wo kann ich für das UNHCR-Hilfsprojekt spenden?

Direkt-Spenden über unsere Website www.oegfe.at/ontherun/

"on the run" ist eine Initiative der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik, von ZUSAMMEN:ÖSTERREICH, der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich und UNHCR Österreich mit Unterstützung des Bundesministeriums für Landesverteidigung und Sport. Entworfen wurden die Laufshirts von TBWA (www.tbwa.at/)

