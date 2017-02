EANS-Kapitalmarktinformation: Austria Email AG / Rechtsänderung zu Aktiengattungen

Veröffentlichung des Ergebnisses des öffentlichen Erwerbsangebots an die Streubesitzaktionäre der Austria Email Aktiengesellschaft (ISIN: AT0000618251)

Die ATLANTIC Société Francaise de Developpement Thermique SA ("Bieterin") hat am

23. November 2016 bekannt gegeben ein öffentliches Erwerbsangebot an sämtliche Streubesitzaktionäre der Austria Email Aktiengesellschaft ("Zielgesellschaft") als flankierende Maßnahme zur Zurückziehung der Aktien der Austria Email Aktiengesellschaft vom Dritten Markt (MTF) der Wiener Börse zu stellen. Das öffentliche Erwerbsangebot richtete sich sohin effektiv auf den Erwerb von insgesamt 405.004 Aktien der Zielgesellschaft. Die Angebotsunterlage wurde am 16. Dezember 2016 veröffentlicht. Die Frist für die Annahme des Erwerbsangebots endete am 3. Februar 2017 ("Annahmefrist").

Bis zum Ende der Annahmefrist am 3. Februar 2017 sind bei der UniCredit Bank Austria AG als Annahme- und Zahlstelle insgesamt 170.788 Aktien der Austria Email Aktiengesellschaft zum Verkauf eingereicht worden. Dies entspricht einem Anteil am Grundkapital der Austria Email Aktiengesellschaft von rund 4,06%.

Nach Übertragung der eingelieferten Aktien wird die Bieterin somit über insgesamt 2.900.788 Aktien der Austria Email Aktiengesellschaft verfügen; dies entspricht einem Anteil am Grundkapital der Austria Email Aktiengesellschaft von rund 69,06%. Der Angebotspreis von EUR 10,00 je Aktie wird den Aktionären, die das Angebot fristgerecht angenommen haben, spätestens am 17. Februar 2017 durch die UniCredit Bank Austria AG als Annahme- und Zahlstelle Zug um Zug gegen die Übertragung der Aktien ausbezahlt.

Knittelfeld Februar 2017

Knittelfeld Februar 2017 Austria Email Aktiengesellschaft

