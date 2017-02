"Respekt und Anerkennung"

Oberösterreichs SP-Vorsitzende und Landesrätin Birgit Gerstorfer zum Rücktritt von Landeshauptmann Josef Pühringer

Linz (OTS) - „Dr. Josef Pühringer hat die politische Landschaft in den vergangenen 43 Jahren geprägt und unserem Bundesland Oberösterreich mehr als zwei Jahrzehnte mit großer persönlicher Einsatzbereitschaft als Landeshauptmann gedient. Dafür will ich ihm meinen Respekt und meine Anerkennung zum Ausdruck bringen und diesen Dank auch an seine Familie richten“, sagt Oberösterreichs SP-Chefin Birgit Gerstorfer.

Die Landesrätin durfte Landeshauptmann Pühringer in der Regierungszusammenarbeit als Politiker kennenlernen, dessen Wort bestand hatte. „Ich konnte mit ihm in der Sache hart diskutieren und unterschiedliche Standpunkte austauschen, aber ebenso ist es gelungen, Konflikte im beidseitigen Einvernehmen zu lösen und viel voranzubringen. Gerade für das Sozial-Land Oberösterreich war Dr. Josef Pühringer lange Zeit ein verlässlicher Partner – ich erinnere beispielsweise an die Ausbauoffensive im Bereich der Altenbetreuung und -pflege, die ohne Unterstützung des Landeshauptmannes in dieser Qualität nicht möglich gewesen wäre.“

