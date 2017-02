Kern zu Pühringer-Rücktritt: Dank und Respekt für seine Arbeit

"Hat Oberösterreich in letzten Jahrzehnten entscheidend geprägt."

Wien (OTS) - Bundeskanzler Christian Kern bedankte sich am Donnerstag bei Landeshauptmann Josef Pühringer für seine Arbeit in der oberösterreichischen Landespolitik: "Josef Pühringer war eine starke Stimme für sein Bundesland. Er hat Oberösterreich in den letzten Jahrzehnten entscheidend geprägt und in vielen Bereichen gestaltet. Er kann auf 22 Jahre tatkräftige Arbeit als Landeshauptmann zurückblicken. Dafür gebührt ihm mein Respekt und mein Dank."

