Haimbuchner zu Pühringer: Ein großer Politiker verlässt die Bühne

Linz (OTS) - „Ein großer Politiker verlässt die Bühne“, so FPÖ-Landesparteiobmann, LH-Stv. Dr. Manfred Haimbuchner zum angekündigten Rücktritt von Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer bei der Landtagssitzung am 6. April. „Dr. Josef Pühringer war ein großer Landesvater für die Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher und ist mit Sicherheit einer der größten ÖVP-Politiker der 2. Republik. Sein Wort hatte Gewicht in der Riege der Landeshauptleute und er hat in diesen über 22 Jahren seiner Amtszeit unser Bundesland geprägt und aktiv gestaltet.“ ****

„Ich habe“, so Haimbuchner, „die Zusammenarbeit mit ihm sehr geschätzt.“ Der FPÖ-Landesparteiobmann betont auch, dass es Pühringer hoch anzurechnen sei, „dass er die schwarz-blaue Zusammenarbeit – gegen manche Widerstände aus den Medien und der Bundespolitik – ermöglicht hat. Auch das zeigt von menschlicher Größe und dass es ihm als Landeshauptmann um das Land geht.“

„Ich habe Landeshauptmann Pühringer als schlagfertigen und humorvollen Menschen kennen gelernt. Er ist aber auch ein gewiefter Verhandler, der durchaus bewusst erkannte, wann beim Gegenüber die Grenzen erreicht waren“, wünscht Haimbuchner dem scheidenden Landeshauptmann für die Zeit nach dem Rücktritt „alles Gute, Gesundheit und Zeit für die Familie.“ (schluss) bt

