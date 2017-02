Würdige Anerkennung für das Wiener Büro des Ungarischen Tourismusamtes

Direktor Balázs Kovacs wurde von der ungarischen Tourismusbranche unter die TOP 50 Touristiker des Jahres 2016 gewählt

Wien (OTS) - Balázs Kovács wurde von den ungarischen touristischen Fachorganisationen zwei Jahre in Folge unter die wichtigsten touristischen Fachleute UNGARNs gewählt. Laut den wählenden Organisationen steckt hinter dieser Auszeichnung vor allem seine herausragende Arbeit in der Österreichischen Repräsentanz des Ungarischen Tourismusamtes.

Das Wiener Büro fungierte unter seiner Leitung sozusagen als Versuchslabor, in dem zahlreiche neue Initiativen und innovative Ideen entstanden sind. Sein gutes Händchen für Beziehungs-Marketing und deren Nutzung, wie auch seine breit gefächerten Partnerschaften trugen dazu bei, dass sich Ungarn in den vergangenen Jahren zu einer immer bekannteren und anerkannteren Tourismusdestination in den Augen der Österreicher mauserte.

„Der Lohn der guten Arbeit ist, das wir sie verrichten durften“ -sagt Kovács, der mit seinem Team auf diesem Weg seinen Dank an alle aussprechen möchte, die in den letzten Jahren Teil der Kooperationen waren.

Wie es schon bekannt ist, schließt die Zentrale des Ungarischen Tourismusamtes aufgrund größerer Umstrukturierungen die Repräsentanzen im Ausland. Unter ihnen auch das erste und mit 30 Jahren dienstälteste Ungarn Tourismus Büro in Wien. Die Mitarbeiterinnen des Teams sind auf der Suche nach neuen Herausforderungen in Österreich.

In den letzten 9 Jahren hat Direktor Balázs Kovács mit seinen Mitarbeitern knapp 1.400 Marketingaktivitäten verwirklicht, was zu einem deutlichen Anstieg der Tourismus-Ausgaben von Österreichern in Ungarn geführt hat. Letztes Jahr lag es sogar bei fast 550 Millionen Euro. Das Ungarische Tourismusamt steht hinter der gemeinschaftsbildenden Initiative Rot-Weiß-Rot in Ungarn (RWRU), die zurzeit auf der Facebook-Seite 220tausend Fans hat.

Die „Auf nach Ungarn“ Tourismus- und Kulturfestivals präsentierten den Österreichern umfangreich die touristischen Werte von Ungarn. Der sechsmal veranstaltete Große Ungarn Tourismustag (GUT in Wien) trug dazu bei, dass Hunderte von B2B Geschäften abgewickelt wurden, die bis zum heutigen Tag positive Auswirkungen haben.

Direktor Balázs Kovács und die Mitarbeiterinnen von der Repräsentanz des Ungarischen Tourismusamtes in Wien bedanken sich noch einmal für das Vertrauen, die einzigartige und freundschaftliche Zusammenarbeit sowohl mit österreichischen als auch ungarischen Touristikern und Kooperationspartnern und hoffen, dass sich ihre Wege wieder einmal mit den Ihren kreuzen werden, egal ob beruflich oder privat.

Rückfragen & Kontakt:

Ungarisches Tourismusamt

0043/1/5852012-13

ungarninfo @ ungarn-tourismus.at

www.ungarn-tourismus.at