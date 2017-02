ContourGlobal gibt Zusatzangebot zu seinen bestehenden besicherten vorrangigen Schuldtiteln mit Fälligkeit 2021 bekannt

Luxemburg (ots/PRNewswire) - ContourGlobal Power Holdings S.A. (der "Emittent") gab heute seine Absicht bekannt, ein Angebot über einen zusätzlichen Gesamtnennbetrag in Höhe von 50 Millionen EUR seiner besicherten vorrangigen Schuldtitel zu 5,125 % mit Fälligkeit im Jahr 2021 (die "Schuldtitel") im Rahmen eines privaten Angebots an berechtigte Käufer als Zusatzangebot zum bestehenden Gesamtnennbetrag in Höhe von 600 Millionen EUR solcher aktuell ausstehender Schuldtitel (die "bestehenden Schuldtitel") zu unterbreiten. Für die Schuldtitel werden, abgesehen vom Ausgabedatum, dem Anfangsdatum der Fälligkeit von Zinsen und dem Basiskurs, die gleichen Bedingungen wie für die bestehenden Schuldtitel gelten. Der Emittent beabsichtigt, die Nettoerträge aus dem Angebot für allgemeine geschäftliche Zwecke zu verwenden.

Die Schuldtitel werden in einem privaten Angebot offeriert, das von den Registrierungsanforderungen des Securities Act von 1933 in seiner gültigen Fassung (der "Securities Act") ausgenommen ist. Das Angebot richtet sich ausschließlich an berechtigte institutionelle Käufer gemäß Rule 144A im Sinne des Securities Act und, außerhalb der Vereinigten Staaten, an Nicht-US-Investoren gemäß Regulation S im Sinne des Securities Act. Die Schuldtitel werden nicht im Sinne des Securities Act oder anderer bundestaatlicher Wertpapiergesetze registriert und dürfen ohne wirksame Registrierungserklärung oder eine anwendbare Ausnahme von den Registrierungsanforderungen oder eine Transaktion, die nicht den Registrierungsanforderungen des Securities Act oder anderen bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen unterliegt, nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Angebotsaufforderung für die Schuldtitel dar; ein Angebot, eine Aufforderung oder ein Verkaufsgeschäft durch diese Pressemitteilung ist in Rechtsräumen, in welchen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solches Verkaufsgeschäft gesetzeswidrig wäre, ausgeschlossen.

Über ContourGlobal

Der Emittent ist eine hundertprozentige Finanztochter von ContourGlobal L.P., einer Limited Partnership (bildet zusammen mit ihren Konzerntöchtern "ContourGlobal") mit dem Status "Cayman Islands exempted". ContourGlobal ist ein führender Entwickler und Betreiber breit aufgestellter Stromerzeuger in 19 Ländern auf der ganzen Welt.

Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen. Die tatsächlichen Ergebnisse können von den in zukunftsbezogenen Aussagen kommunizierten Ergebnissen wesentlich abweichen. Der Emittent schließt jede Verpflichtung aus, Korrekturen dieser zukunftsbezogenen Aussagen zu veröffentlichen, um über spätere Ereignisse oder Umstände, die nach dem Datum der zukunftsbezogenen Aussagen auftreten, zu berichten, einschließlich, und nicht beschränkt auf u. a. Veränderungen beim Geschäft von ContourGlobal oder ein Auftreten unerwarteter Ereignisse.

