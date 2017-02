IBA Group gewinnt Shared Services & Outsourcing Award

Minsk, Weißrussland (ots/PRNewswire) - Am 2. Februar kündigte CEE Business Media, ein Herausgeber des Central and Eastern Europe Shared Services and Outsourcing Directory, die Gewinner der CEE Shared Services and Outsourcing Awards an. Die IBA Group -http://www.ibagroupit.com - und ihr Projekt Die Förderung von IT in Weißrussland unter Menschen mit Behinderungen (Promotion of IT in Belarus among People with Disabilities) wurde zum Sieger in der Kategorie Beste CSR-Initiative des Jahres (Top CSR Initiative of the Year) ernannt.

Das vom IBA Institute, ein Mitglied der IBA Group, implementierte Projekt Die Förderung von IT in Weißrussland unter Menschen mit Behinderungen (Promotion of IT in Belarus among People with Disabilities) war das erste IT-Bildungsprojekt für Menschen mit Behinderungen in Weißrussland. Eine Gruppe von 120 behinderten Personen erhielt eine Schulung in Systemadministration, einschließlich 89 Fernteilnehmern. Im Anschluss an den Kurs organisierte die IBA Group einen nationalen Wettbewerb in Systemadministration für Menschen mit Behinderungen, an dem 45 Kursabsolventen teilnahmen, von denen sich zehn für das Finale qualifizierten. Nach Abschluss des Projekts boten ehemalige Studierende den freiwilligen Wissensaustausch mit Kommilitonen an und sechs Absolventen, einschließlich des Wettbewerbssiegers, wurden IT-Jobs angeboten.

Vladimir Dyubkov, Kanzler vom IBA Institute, erklärte, dass er es dem Projekt zu verdanken habe, sehr tapfere und solide Menschen kennengelernt zu haben, die ihm beigebracht haben, Probleme in seinem Leben zu überwinden.

Sergei Levteev, Vorsitzender der IBA Group, kommentierte: "Ich würde gerne den Organisatoren und Preisrichtern der CEE Shared Services and Outsourcing Awards meinen Dank für die Wahl unseres CSR-Projektsiegers aussprechen. Das Projekt trug zur Schaffung eines barrierefreien Umfelds für behinderte Menschen bei. Es verriet, dass IT großartige Möglichkeiten für alle eröffnet, unabhängig von Alter, Geschlecht, Hintergrund oder körperlicher Gesundheit."

Bitte besuchen Sie für die Gewinnerliste die Wettbewerbs-Webseite auf

http://ceeoutsourcingawards.com/2017/winners.html

Informationen zur IBA Group

Die IBA Group ist einer der größten IT-Dienstleister in Osteuropa. Die IBA Group hat ihren Hauptsitz in Prag, Tschechische Republik, und verfügt über Büros und Entwicklungszentren in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Deutschland, der Tschechischen Republik, Weißrussland, Südafrika, Zypern, Russland, Ukraine, Kasachstan und der Slowakei. Die IBA Group konzentriert sich auf Mainframe-Systeme, Unternehmensanwendungen, Weblösungen, SAP, Business Analytics sowie auf Cloud- und mobile Anwendungen. Die IBA Group ist durch die International Association of Outsourcing Professionals (IAOP) als einer der hundert führenden Outsourcing-Dienstleister (The Global Outsourcing 100) in der Kategorie Führende Unternehmen anerkannt und zählt zu den weltweit größten Software-Unternehmen auf der Software 500-Liste des Software Magazine. Das Unternehmen ist Preisträger des Global Sourcing Association Awards sowie der European IT & Software Excellence Awards von IT Europa.

