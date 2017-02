ORF SPORT + mit der Live-Übertragung vom Eishockeyspiel Österreich – Norwegen beim Österreich-Cup

Auch die Pressekonferenz nach der Damen-Kombination bei der alpinen Ski-WM St. Moritz ist am 10. Februar live im Sport-Spartenkanal des ORF zu sehen

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 10. Februar 2017, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen der Pressekonferenz nach der Damen-Kombination bei der alpinen Ski-WM St. Moritz 2017 um 14.15 Uhr und vom Eishockeyspiel Österreich – Norwegen beim Österreich-Cup um 20.15 Uhr, das „Yoga-Magazin“ um 19.00 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 19.30 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr sowie die Höhepunkte von den 60. Österreichischen Badminton-Meisterschaften um 22.45 Uhr und von der Mixed-Staffel bei der Biathlon-WM in Hochfilzen um 23.00 Uhr.

ORF SPORT + ist live dabei beim Höhepunkt der alpinen Skisaison, der Weltmeisterschaft in St. Moritz. Live im Programm sind die Pressekonferenzen mit den Medaillengewinnern nach allen elf Bewerben. Ebenso zeigt ORF SPORT + die Höhepunkte aller Rennen sowie der Eröffnungsfeier und der Schlussfeier. Reporter ist Andreas Felber.

Das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ blickt zurück auf die Para-Ski-WM in Tarvis und zeigt Interviews mit den Topstars der WM, Claudia Lösch und Markus Salcher. Weiters berichtet „Ohne Grenzen“ über die Para-Snowboard-WM. Medaillengewinner Reinhold Schett wird in einem Porträt vorgestellt.

„Ohne Grenzen – Das Behindertensport-Magazin“ ist selbst barrierefrei – mit Audiokommentaren für blinde und sehbehinderte Menschen sowie mit Untertiteln (ORF TELETEXT Seite 777) für gehörlose und stark hörbehinderte Menschen.

Weitere Infos dazu unter

http://kundendienst.ORF.at/programm/behinderung.

Mit dem Österreich-Cup in Graz bestreitet die österreichische Eishockey-Nationalmannschaft ein Heimturnier auf sehr hohem Niveau. Zum Auftakt trifft Österreich am 9. Februar auf die Slowakei. Die weiteren Gegner sind Norwegen am 10. und Frankreich am 11. Februar. Kommentator ist Michael Berger, für Analysen sorgt Peter Znenahlik.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden:

http://tvthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

(Stand vom 9. Februar, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Das gesamte TV-Angebot des ORF – ORF eins, ORF 2, ORF III, ORF SPORT + sowie 3sat – ist auch im HD-Standard zu empfangen. Alle Informationen zum ORF-HD-Empfang und zur Einstellung der neuen HD-Angebote finden sich auf der Website hd.ORF.at, die ORF-Service-Hotline 0800 / 090 010 gibt kostenfrei aus ganz Österreich persönliche Hilfestellung.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at