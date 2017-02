„Schlager im Schnee – Die Klubbb3 Hüttenparty“ – am 11. Februar in ORF 2

Die Après-Ski-Kultparty aus Flachau

Wien (OTS) - Zur großen „Hüttengaudi“ laden Florian Silbereisen und seine Klubbb3-Bandkollegen Jan Smit und Christoff sowie zahlreiche Schlagerstars in den Flachauer Gutshof in Flachau im Salzburger Pongau. Die Après-Ski-Kultparty steht am Samstag, dem 11. Februar 2017, um 20.15 Uhr auf dem Programm von ORF 2 und MDR FERNSEHEN.

Für ausgelassene Winterparty-Stimmung sorgen die großen Stars der Branche: So bringen DJ Ötzi und Nik P. u. a. mit dem Kulthit „Ein Stern“ sicher das Eis zum Schmelzen. Auch Mickie Krause, der „König von Mallorca“ Jürgen Drews und VoXXclub dürfen bei der Kultparty nicht fehlen. Weiters mit dabei: Beatrice Egli, Sarah Jane Scott, Bernhard Brink und die Tänzer der Dancefloor Destruction Crew (DDC). Neben der Kür des besten Tanzpaares ist mit Medleys bekannter Evergreens wie „Marmor, Stein und Eisen bricht“, „Ich war noch niemals in New York“ und „1000 Mal berührt“ bestes Après-Ski-Feeling garantiert.

Die Sendung ist eine Gemeinschaftsproduktion von MDR FERNSEHEN und ORF und ist in der ORF-TVthek (tvthek.ORF.at) sowohl als Live-Stream als auch sieben Tage lang nach der TV-Ausstrahlung als Video-on-Demand abrufbar.

Das gesamte TV-Angebot des ORF – ORF eins, ORF 2, ORF III, ORF SPORT + sowie 3sat – ist auch im HD-Standard zu empfangen. Alle Informationen zum ORF-HD-Empfang und zur Einstellung der neuen HD-Angebote finden sich auf der Website hd.ORF.at, die ORF-Service-Hotline 0800 / 090 010 gibt kostenfrei aus ganz Österreich persönliche Hilfestellung.

