Ski-WM: Bis zu 966.000 sahen Super-G der Herren im ORF

Heute Rennauftakt der Biathlon-WM in Hochfilzen, derzeit Abfahrtstraining der Damen

Wien (OTS) - Nach der Goldfahrt von Nicole Schmidhofer am Dienstag erfreute sich auch der Super-G der Herren in St. Moritz (Mittwoch, 8. Februar 2017) hohen Publikumszuspruchs: Bis zu 966.000 Zuseherinnen und Zuseher verfolgten das erste WM-Rennen der Herren. Im Schnitt waren 719.000 Zuschauerinnen und Zuschauer bei 58 Prozent Marktanteil via ORF eins live dabei.

ORF eins zeigt heute (9. Februar) seit 11.30 Uhr das Abfahrtstraining der Damen. Peter Brunner kommentiert gemeinsam mit Alexandra Meissnitzer, Rainer Pariasek moderiert die Live-Strecke aus dem Zielraum. Um 12.25 Uhr startet das Abfahrtstraining der Herren, Oliver Polzer und Armin Assinger kommentieren die Läufe. Das „WM-Studio“ um 18.00 Uhr fasst das Geschehen des Tages mit all seinen Highlights zusammen.

Ausblick auf die kommenden Wettbewerbe: Am Freitag, dem 10. Februar, starten die Damen in die alpine Kombination, um 9.00 Uhr steht die Abfahrt auf dem Programm, um 12.30 Uhr folgt der Slalom. Kommentator ist Ernst Hausleitner, bei der Abfahrt ist Alexandra Meissnitzer als Expertin an seiner Seite, Thomas Sykora übernimmt für den Slalom, Rainer Pariasek meldet sich wie gewohnt mit Interviews aus dem Zielbereich.

Biathlon-WM 2017 in Hochfilzen im ORF

Während sich in St. Moritz die Athleten fleißig vorbereiten, wird es heute für die Biathleten in Hochfilzen das erste Mal spannend: Ab 14.15 Uhr startet die Mixed Staffel, für Österreich kämpft beim Auftakt das Quartett Lisa Hauser, Fabienne Hartweger, Simon Eder und Dominik Landertinger um Medaillen. Aus der Außenseiterrolle heraus möchte man ähnlich gut wie im Vorjahr mit Platz fünf abschneiden, Kommentator ist Dietmar Wolff, die Expertisen kommen von Günther Beck. Boris Kastner-Jirka meldet sich aus dem Zielbereich, die anschließende Analyse beginnt um 16.05 Uhr, die zusammenfassenden Highlights sind ab 23.00 Uhr in ORF eins zu sehen.

Ausblick auf die kommenden Wettbewerbe: Am Freitag, dem 10. Februar, steht der Sprint der Damen auf dem Programm: Ob das ÖSV-Damenteam rund um Lisa Hauser für eine Überraschung sorgt, zeigt sich ab 14.30 Uhr in ORF eins, Dietmar Wolff kommentiert zusammen mit Christoph Sumann, Boris Kastner-Jirka meldet sich direkt von der Strecke.

Die FIS Ski-WM und die IBU Biathlon-WM in der Übersicht:

Donnerstag, 9. Februar

10.00 Uhr: FIS Ski-WM – Der Countdown

10.25 Uhr: FIS Ski-WM – Abfahrtstraining der Damen

12.00 Uhr: FIS Ski-WM – Die Analyse

12.10 Uhr: FIS Ski-WM – Der Countdown

12.25 Uhr: FIS Ski-WM – Abfahrtstraining der Herren

14.15 Uhr: IBU Biathlon-WM – Der Countdown

14.40 Uhr: IBU Biathlon-WM – Mixed Staffel

16.05 Uhr: IBU Biathlon-WM – Die Analyse

14.05 Uhr: FIS Ski-WM – Die Analyse

18.00 Uhr: FIS Ski-WM – WM-Studio

Freitag, 10. Februar

9.00 Uhr: FIS Ski-WM – Der Countdown

9.55 Uhr: FIS Ski-WM – Alpine Kombiabfahrt Damen

11.10 Uhr: FIS Ski-WM – Die Analyse

12.30 Uhr: FIS Ski-WM – Der Countdown

12.55 Uhr: FIS Ski-WM – Alpiner Kombislalom Damen

14.20 Uhr: FIS Ski-WM – Die Analyse

14.30 Uhr: IBU Biathlon-WM – Der Countdown

14.40 Uhr: IBU Biathlon-WM – Sprint Damen

16.05 Uhr: IBU Biathlon-WM – Die Analyse

18.00 Uhr: FIS Ski-WM – WM-Studio

23.00 Uhr: IBU Biathlon-WM – Highlights Mixed Staffel

Das im Web und im Rahmen der ORF-Sport-App verfügbare Angebot von sport.ORF.at bietet den Userinnen und Usern alle News, Daten, Fakten und Hintergrundinfos. Der bewährte Live-Ticker stellt den jeweiligen Zwischenstand der einzelnen Bewerbe sekundenaktuell bereit. Über die alpine Ski-WM informiert darüber hinaus auch das auf sport.ORF.at und als App verfügbare Special „ORF Ski Alpin“ im Detail. Wer die Ski-WM auch online oder mobile live miterleben will, kann sowohl auf der Videoplattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als auch auf sport.ORF.at Live-Streams aller ORF-Fernsehübertragungen abrufen. De Highlights des jeweiligen Bewerbs werden noch während des Rennens quasi in Echtzeit als Video-on-Demand online gestellt.

