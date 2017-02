Haus der Barmherzigkeit: Neubau des Traude Dierdorf-Stadtheims startet 2018

Im Rahmen der Pressekonferenz stellten das Haus der Barmherzigkeit und die Stadt Wiener Neustadt gestern die Neubaupläne für das Traude Dierdorf Stadtheim vor.

Wien/Wiener Neustadt (OTS) - Nach der Übergabe der Trägerschaft an das gemeinnützige „Haus der Barmherzigkeit“ im Jänner 2017 wurden nun auch die Weichen für einen kompletten Neubau des Heimes gestellt: In Kooperation mit dem Land Niederösterreich entsteht ab 2018 ein modernes, komplett barrierefreies Pflegeheim mit neun Wohngruppen. Um die volle Kapazität des Stadtheims über die gesamte Bauzeit erhalten zu können und den BewohnerInnen diese Zeit möglichst störungsfrei zu gestalten, erfolgt der Neubau in mehreren Bauphasen. Im Zuge der ersten beiden Bauphasen, die bis Sommer 2021 dauern werden, wird der Pflegeteil neu errichtet. Das Investitionsvolumen dafür beträgt rund 20 Millionen Euro. Für die Planung des Projekts ist das Architekturbüro „querkraft“ verantwortlich, das den städtebaulichen Wettbewerb für sich entscheiden konnte.

Fertigstellung 2021

Bereits 2019 wird die erste Bauphase abgeschlossen sein und eine Teilinbetriebnahme der bestehenden Pflegestationen erfolgen. Nach der Fertigstellung der zweiten Bauphase 2021 wird der Neubau 128 Plätze für Langzeitpflege sowie 16 Plätze für Übergangspflege bieten. Darüber hinaus entstehen auf dem 18.000 Quadratmeter großen Areal ein Kindergarten mit vier Gruppen, eine Cafeteria, eine Kapelle sowie eine große Gartenfläche.

Bürgermeister Mag. Klaus Schneeberger zum Neubau: „Es war uns allen bewusst, dass das Stadtheim neu errichtet werden muss, um seinen Status als Vorzeigeeinrichtung zu erhalten. Ein derartiger Neubau wäre für die Stadt Wiener Neustadt jedoch finanziell nicht zu stemmen gewesen, was ja mit ein Grund für die Abgabe der Trägerschaft gewesen ist. Das ‚Haus der Barmherzigkeit‘ entwickelt nun auf dem Areal ein Pflegeheim modernsten Zuschnitts und vergisst gleichzeitig nicht auf eine gesamtgesellschaftliche Komponente, in dem die Verantwortlichen gemeinsam mit der Stadt und dem Land auch Platz für einen Kindergarten schaffen. So wird ein zusätzlicher sozialer Zweck durch das Miteinander von Jung und Alt erfüllt. Ich bedanke mich bei allen, die hier bislang so engagiert mitgewirkt haben, vor allem auch beim Land NÖ für die finanzielle Unterstützung.“

Sozial-Landesrätin Mag. Barbara Schwarz bekräftigt: „Im Pflegebereich ist es besonders wichtig, vorausschauend zu denken und zu planen. Auch wenn der Großteil der Menschen lieber zuhause alt werden möchte, so ist der Schritt ins Pflegeheim manchmal unumgänglich. Daher ist es umso wichtiger, dass sich die Bewohnerinnen und Bewohner wohl fühlen und sie soweit wie möglich ihren eigenen Lebensstil in einem angemessenen Umfeld beibehalten können. Mit der Modernisierung des Traude Dierdorf-Stadtheims gelingt in Wr. Neustadt ein weiterer Schritt in Richtung professionelle Betreuung und individuelle Pflege, wobei ich mich hier bei allen Beteiligten bedanken möchte – allen voran der Stadtgemeinde sowie den pflegerisch Tätigen.“

Mag. Florian Pressl, Geschäftsführer im „Haus der Barmherzigkeit“, betont die langfristige Perspektive des Projekts: „Mit dem neuen Stadtheim wollen wir unseren Teil zur nachhaltigen pflegerischen Versorgung von Wiener Neustadt beitragen. Der Neubau wird unseren Bewohnerinnen und Bewohnern in den kommenden Jahren eine deutliche Steigerung des Wohnkomforts bringen. Außerdem schaffen wir damit einen modernen Marktplatz, der soziale Kontakte fördert und gleichzeitig individuelle Rückzugsmöglichkeiten bietet.“

Die „Haus der Barmherzigkeit“-Gruppe

Das gemeinnützige Haus der Barmherzigkeit bietet seit mehr als 140 Jahren schwer pflegebedürftigen Menschen eine Langzeit-Betreuung mit mehr Lebensqualität. In sechs Pflegekrankenhäusern bzw. -heimen sowie vierzehn Wohngemeinschaften in Wien und Niederösterreich leben rund 1.700 geriatrische und jüngere KlientInnen mit mehrfachen Behinderungen. Neben der bestmöglichen medizinischen, pflegerischen und therapeutischen Versorgung wird besonderer Wert auf einen selbstbestimmten und abwechslungsreichen Alltag gelegt.

