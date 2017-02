Österreichischer Abenteurer im Sudan: „dok.film“-Premiere „Slatin Pascha – Im Auftrag Ihrer Majestät“ am 12. Februar

Wien (OTS) - Sir Rudolf Carl Freiherr von Slatin Pascha (1857–1932) war österreichischer Offizier, Forschungsreisender und ägyptischer Gouverneur im Türkisch-Ägyptischen Sudan. Den gebürtigen Wiener verschlug es als 17-Jährigen in den Sudan – bis heute ist er dort als Slatin „Pascha“ (Anm.: früherer Titel für den höchsten Militär) bekannt. Filmemacher Regisseur Thomas Macho hat Rudolf Slatins abenteuerliche Geschichte aufgespürt und folgt gemeinsam mit dessen Enkelsohn George Galitzine den Spuren der österreichischen Legende, die Ende des 19. Jahrhunderts zu einem der berühmtesten Helden des viktorianischen Zeitalters wurde. Dabei wird ersichtlich, wie sich Slatin Paschas Geschichte auch in den gegenwärtigen Konflikten des Landes widerspiegelt. Der vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierte Dokumentarfilm – als „dok.film“-Premiere am Sonntag, dem 12. Februar 2017, um 23.05 in ORF 2 zu sehen – spannt einen dramaturgischen Bogen über 130 Jahre und zwei Kontinente.

Entstehung und Zerfall eines Staates, islamischer Fundamentalismus, Staatsterror und Propagandaschlachten, gesehen mit den Augen von Großvater und Enkelsohn in zwei Jahrhunderten: Was der Abenteurer, Provinzgouverneur, Salontiger und Staatsmann Rudolf Slatin Pascha im 19. Jahrhundert im Sudan erlebt hat, erzählt die Reise, die sein Enkel George Galitzine im 21. Jahrhundert nachvollzieht.

Zwischen Österreich, Triest, Port Sudan, Khartoum und Darfur spielt sich die Spurensuche des Enkels ab: Während der Großvater mit dem Mahdi-Aufstand konfrontiert war, nach jahrelanger Gefangenschaft endlich fliehen konnte und im Auftrag des britischen Geheimdienstes sein propagandistisches Buch „Feuer und Schwert im Sudan“ verfasste, wird George Zeuge des Dramas von Darfur und der Propagandaschlachten in TV und Internet.

