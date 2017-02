EANS-Adhoc: Pierer Immobilien GmbH veräußerte Aktien der ATHOS Immobilien Aktiengesellschaft (ISIN AT0000616701)

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Sonstiges/Aktienbewegung 09.02.2017

Pierer Immobilien GmbH veräußerte Aktien der ATHOS Immobilien Aktiengesellschaft (ISIN AT0000616701)

- Pierer Immobilien GmbH veräußerte 244.499 Stück Aktien der ATHOS Immobilien AG in zwei Tranchen (21.200 Stück am 07.02.2017 und 223.299 Stück am 08.02.2017)

Die Aktien der ATHOS Immobilien Aktiengesellschaft sind in den Dritten Markt der Wiener Börse einbezogen. Die Pierer Immobilien GmbH hat der ATHOS Immobilien Aktiengesellschaft heute mitgeteilt, dass sie insgesamt 244.499 Stück Aktien der ATHOS Immobilien AG zu je EUR 42,00 veräußert hat. Dies entspricht einer wesentlichen Beteiligung von rund 13,58 Prozent am Grundkapital des Unternehmens.

Rechtlicher Hinweis:

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der ATHOS Immobilien Aktiengesellschaft dar.

