Auf der Austrian Boat Show – Boot Tulln von 2. bis 5. März die Welt unter Wasser erleben.

Tulln (OTS) - „Wassersport Total“ lautet das Motto der Austrian Boat Show und diese geht in Kürze wieder in Tulln an der Donau vor Anker. Die Boot Tulln ist der alljährliche Treffpunkt für Österreichs Wassersportler zum idealen Zeitpunkt kurz vor Saisonstart. 380 Aussteller präsentieren einen kompletten Querschnitt aus der Welt des Wassersports – große Yachten, kleine Jollen, Motoryachten, Motorboote, Elektroboote, Reiseanbieter, Tauchsport und ein großer Zubehörbereich. In Tulln finden die Messebesucher ein vielseitiges Angebot.

Tauchsport auf der Boot Tulln: Eine Messe in der Messe

Tauchen liegt voll im Trend, macht Spaß und wird immer beliebter. Dieser Trend spiegelt sich auch auf der Austrian Boat Show wieder. Auf 2.000 m² Ausstellungsfläche wird für den Trendsport ein eigener Bereich eingerichtet. Das Angebot kann sich sehen lassen: Hersteller, Tauchsporthändler, Tourismusregionen präsentieren Tauchbasen, Tauchanzüge, Trockenanzüge, Tauchcomputer, Tauchmasken, Flossen, Unterwasserkameras zahlreiche Marken wie Mares, Aqualung, Bonex, Scuba-pro, Sea-Life, Sal-Tec, Johnson Outdoors, Waterproof uvm. Viele interessante Vorträge zu Neuheiten und Tauchrevieren auf der Taucher Action Bühne ergänzen das umfangreiche Fachprogramm.

Übersicht über die Neuheiten:

Weltneuheit - Sal-Tec: Energie aus dem Meer

Eine unabhängige und umweltfreundliche Technologie präsentiert die Firma Sal-Tec. Ohne Batterien, ohne Akkutechnik, ohne Emissionen wird die SDL 600 Unterwasserlampe betrieben. Nur der natürliche Salzgehalt im Meereswasser dient als Energiequelle. Die SDL 600 Unterwasserlampe wird mit einer Leuchtdauer von 2.000 Stunden (3 Stunden pro Tag) und mit einem Leistungsvermögen von 600 Lumen bis zu 1140 Lumen Lichtstärke im Fokus, jedem Vergleich standhalten. Diese Lampe wurde für den privaten und beruflichen Anwender im, unter und auf den Meeren dieser Erde produziert. Informationen zur Weltneuheit von Sal-Tec gibt es in der Halle 8 – Stand 803.

Scuba Pro präsentiert neue Vollgesichtsmasken mit extra großem Sichtfeld

Ein absolut neues Produkt präsentiert Scuba Pro auf der Austrian Boat Show – Boot Tulln - die "Ocean Reef Space Extender 100" Vollgesichtsmaske. Die außergewöhnliche Form des Gesichtsfeldes der Space Extender sorgt für ein sehr großes beschlagfreies Sichtfeld. Das Atmungssystem und die breite Maskenoberfläche führen zu einer angenehmen Temperatur für die Lippen und Nase. Diese Version ist 100% O2-Clean! Mehr von Scuba Pro in Halle 8 – Stand 806.

Faszination Unterwasserfotografie - Video- und Unterwasserkameras von Sea-Life

Sowohl als Lichtquelle für Video- als auch für Fotoaufnahmen eignet sich das Set DC2000 Pro Light bzw. DC 2000 Pro 2500 Set - SL744; eine Kombination aus der DC2000 Unterwasserkamera mit der Sea Dragon 2500 Lampe. Durch die 2500 Lumen erzeugt die Lampe lebendige Farben, in sonst tristen und farblosen Umgebungen unter Wasser. Informationen in Halle 8 – Stand 806.

Tauchbasen und Tauchreiseveranstalter auf der Boot Tulln

Tauchbasen und Tauchreiseveranstalter aus Europa und der ganzen Welt sowie Tauchschulen und Vereine aus Österreich präsentieren die schönsten Reiseziele und Tauchgebiete.

Erlebe Mesoamerica.com – NEU auf der Austrian Boat Show – Boot Tulln

Erleben Sie die einmalige Schönheit Mesoamericas mit einem unvergesslichen Tauch- und Abenteuerurlaub im westlichsten Teil der Karibik. Kombinieren Sie eine atemberaubende Festlandtour mit anschließendem Tauchen, Schnorcheln oder Baden am zweitgrößten Riff der Welt! Informationen für Individualreisende und Gruppen in Halle 8 – Stand 832.

Kroatien – Entdecken Sie die schönsten Tauchplätze auf der Boot Tulln

In Kroatien gibt es zahlreiche Tauchplätze unterschiedlichen Charakters zu entdecken. Neben klassischen Mittelmeerriffen mit gelben Krustenanemonen und verschiedenen Fächerkorallenarten liegen dort auch etliche Wracks. Die eindrucksvollen schroffen Steilwände sind signifikant und imposant. Auf der Boot Tulln finden Tauchbasen aus Krk, Cres, Kornati Nationalpark, Region Sibenik, Insel Solta und Hvar vertreten.

Elba - eine grüne Oase im Toskanischen Archipel

Die Insel Elba mit ihren goldenen Stränden und kristallklaren Meer lockt viele Taucher an. Elba bietet eine abwechslungsreiche Landschaft aus felsigen Steilwänden, die dicht mit roten und gelben Gorgonien bewachsen sind. Muränen, Meeraale und Oktopusse und Barrakudas sind das ganze Jahr über zu sehen. Neben zahlreichen Wracks gibt es sogar ein kleines Flugzeugwrack. Von der Insel Elba werden sich folgende Tauchbasen präsentieren: Aqua Nautic Elba, Norseman Events und Omnisub.

Die Ostsee – das perfekte Gebiet für Wracktaucher

Die Ostsee, auch Baltisches Meer genannt, ist ein 413.000 km² großes und bis zu 459 m tiefes Binnenmeer in Europa und gilt als das größte Brackwassermeer der Welt. Die schönste Tauchzeit ist von Mai bis Oktober. Die Sicht beträgt im Sommer ca. 5 Meter, im Frühjahr und Herbst können es schon mal gute 10 Meter sein. Die Ostsee und die Binnenseen Deutschlands sind gesäumt mit fantastischen Tauchspots, unendlichen Wrack- und Landschaftstauchplätzen und mit atemberaubenden Unterwasserlandschaften. Atlantis Berlin präsentiert: Ostseebasis Rerik, Ostseebasis Fehmarn sowie die beiden Binnenseen Tauchbasen Stechlinsee und Tauchbasis Thomsdorf.

Diving.de und Dive-World-Weissensee

Ob Neueinsteiger, Profi, Senior oder Kind, die Tauchbasen in Kärnten, am Mittelmeer, am Roten Meer oder im indischen Ozean auf der Insel Bali bieten für jeden etwas. Auf der Informationsplattform "diving.de" findet jeder sein persönliches Traumziel. Mehr Informationen gibt es in Halle 8 – Stand 808.



Eintrittspreise:

Erwachsene: EUR 13,00

Senioren- und Studentenkarte: EUR 11,00

Jugendkarte (6-15 Jahre): EUR 3,00

Kinder bis 6 Jahre: Eintritt frei

Gruppenkarte (ab 20 Pers.): EUR 11,00

Öffnungszeiten:

Donnerstag 2. März bis Sonntag 5. März 2017

von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Verpassen Sie nicht „DAS“ nautische Highlight

Austrian Boatshow – BOOT TULLN 2017

2. März bis 5. März 2017

www.boot-tulln.at

