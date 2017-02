"DESPACITO" von Luis Fonsi und Daddy Yankee springt auf Platz 1 der Hot-Latin-Songs-Charts von Billboard

Miami (ots/PRNewswire) - "DESPACITO", die neueste Single und Video der preisgekrönten Superstars Luis Fonsi und Daddy Yankee, ist drei Wochen nach der Veröffentlichung zum echten globalen Riesenerfolgshit geworden.

Die zum Mitsingen einladende Melodie, die von Andrés Torres und Mauricio Rengifo produziert und von Luis Fonsi und Daddy Yankee, in Zusammenarbeit mit Erika Ender, geschrieben wurde, ist in Rekordzeit weit über die Grenzen ihrer Heimat Puerto Rico hinaus berühmt geworden, hat globale Rekorde gebrochen und beherrscht die Charts auf der ganzen Welt.

"DESPACITO" erreichte diese Woche Platz 1 unter den "Hot Latin Songs" von Billboard und den "Latin Digital Song" in den USA.

Die Single erreichte zudem Platz 3 unter den Global Chart von Spotify, den höchsten Platz, den eine spanische Single in der Geschichte je erreicht hat. "DESPACITO" befindet sich außerdem schon seit drei aufeinanderfolgenden Wochen unter den "Top Songs" der iTunes-Latino-Charts und in 17 lateinamerikanischen Ländern auf Platz 1 bei Spotify. Gleichzeitig hat der Song inzwischen die "Top 10"-Charts von Ländern wie z. B. Italien, die Schweiz, Portugal, Rumänien.

Das Musikphänomen hat sich auf der ganzen Welt verbreitet und bricht einen weiteren Vevo-Rekord, indem es zur schnellsten spanischen Single (und nach Psy mit "Gentleman" und Adele mit "Hello" zur drittschnellsten Single in der Geschichte) wird, die mehr als 200 Mio. Aufrufe in 22 Tagen erreicht. Es ist nicht schwer zu sehen, warum dieses süchtig machende Video, bei dem Carlos Perez von Elastic People Regie führte, so beliebt geworden ist: tolle Musik, die von zwei der größten Stars im Latin-Musikgeschäft gemacht wird, eine wunderschöne Landschaft und eine Ex-Miss-Universe - das wunderschöne Model Zuleyka Rivera.

Die Begeisterung hat auch in den sozialen Medien ein Eigenleben entwickelt: Promis, Sportler und Menschen aus aller Welt geben dort ihre eigenen Versionen dieses Songs wieder, darunter die Fußballstars Lionel Messi und Dani Alves.

Erst letzte Woche verlieh Universal Music Latin Entertainment beiden Künstlern zwei RIAA Plaketten und mehrere Preise anlässlich ihrer Hit-Single, die, anders als der Namen des Songs es andeutet, im Eiltempo die Popkultur aufgemischt und alle kulturellen Grenzen durchbrochen hat.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=kJQP7kiw5Fk

Foto - http://mma.prnewswire.com/media/465872/Luis_Fonsi_and_Daddy_Ya nkee.jpg

Foto - http://mma.prnewswire.com/media/465947/Charts.jpg

