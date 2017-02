Eine gute Nacht beginnt am selben Tag: Schlafunternehmen Casper passt Service Kundenwünschen an

Berlin (ots) - Seit der Entwicklung der ersten Matratzen misst Casper, Pionier der Schlafrevolution, seinen Erfolg am positiven Feedback seiner Kunden. Deshalb gibt es jetzt bei Casper neue Liefermöglichkeiten und Ratenzahlung mit 0% Zinsen.

Auf Kundenwunsch bietet Casper ab sofort verschiedene Lieferoptionen in Kooperation mit Liefery an (für Ausgeschlafene in Berlin, Hamburg, München, Köln, Düsseldorf, Frankfurt, im Ruhrgebiet und in Wien):

- Lieferung am gleichen Tag: Wer seine Bestellung auf casper.com werktags bis 16 Uhr aufgibt, erhält seine Matratze noch am selben Abend zwischen 19 und 22 Uhr (Versandkosten: 10 EUR).

- 2-Stunden-Zeitfenster: Kunden können ihre Lieferung auf ein Zeitfenster von 2 Stunden (Mo-Fr) festlegen (Versandkosten: 20 EUR).

- Lieferung auch samstags: Wer an Freitagen vor 16 Uhr bestellt, kann samstags schon besseren Schlaf genießen. Die Produkte werden an Samstagen zwischen 11 und 13 Uhr versandkostenfrei geliefert.

Casper bietet 0% Finanzierung:

Casper bietet ab sofort Ratenzahlung für alle Kunden. Alle Schlafmützen haben die Möglichkeit, eine 6 oder 12 Monate Finanzierungsoption bei 0% Zinsen auszuwählen. Natürlich gilt auch hier die 100 Tage Rückgabefrist. Im Falle einer Rückgabe arrangiert Casper einen Kurier, um die Matratze abzuholen, die dann gespendet oder recycelt wird.

Über Casper:

Casper (www.casper.com) ist ein Schlafunternehmen, das im Jahr 2014 mit der Produktinnovation - einer perfekt auf die Bedürfnisse des Verbrauchers abgestimmten Matratze - in den amerikanischen Markt eingetreten ist. Die Vision: Das Schlafen weltweit zu revolutionieren. Die preisgekrönte Matratze, die von einem hauseigenen Design Team entwickelt wurde, verfügt über ein schlankes Design und wird in einer kompakten Casper Box nach Hause geliefert. Anderthalb Jahre nach dem Launch erweiterte Casper sein Produktsortiment um perfekte Kissen und Bettwäsche. Das E-Commerce Unternehmen ist eine der am schnellsten wachsenden Consumer Brands aller Zeiten. Während seines ersten vollen Geschäftsjahres erwirtschaftete Casper einen Umsatz von rund 100 Millionen US-Dollar. Casper wurde vom Magazin Fast Company zu einer der "Most Innovative Companies" der Welt und die Casper Matratze vom TIME Magazine zu einer der besten Erfindungen des Jahres 2015 ernannt.

Rückfragen & Kontakt:

Carolina Annand

media @ casper.com