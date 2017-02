Dakapo für Glawoggers ORF-Landkrimi „Die Frau mit einem Schuh“

Außerdem am 9. Februar in ORF eins: „Kottan ermittelt“ in Sachen „Drohbriefe“

Wien (OTS) - Mit seinem letzten und von Cutterin Monika Willi vollendetem Dokumentarfilm „Untitled“ ist er bei der diesjährigen Berlinale in der Sektion „Panorama Dokumente“ vertreten. Im Landkrimi „Die Frau mit einem Schuh“ schickt Michael Glawogger Nina Proll und Karl Fischer am Donnerstag, dem 9. Februar 2017, um 20.15 Uhr in ORF eins noch einmal auf Spurensuche nach Niederösterreich. „Kottan ermittelt“ wieder anschließend, wenn einer älteren Dame um 21.55 Uhr „Drohbriefe“ zum Verhängnis werden.

Landkrimi: „Die Frau mit einem Schuh“ (Donnerstag, 9. Februar, 20.15 Uhr, ORF eins)

In einem Schotterteich in der Nähe von Wiener Neustadt schwimmt dunkles Haar. Und bei einer Wehr wird ein Fuß mit einem Damenschuh gefunden. Polizeidienststellenleiterin Franzi (Nina Proll) und ihr älterer Kollege Michael (Karl Fischer) sehen sich mit einem wachsenden Puzzle von Leichenteilen konfrontiert. Die Zentrale in Wiener Neustadt stellt fest, dass sie von derselben Person stammen. Aber von welcher? Seit einem Ausbruch aus der nahe gelegenen Vollzugsanstalt vor einem Jahr ist in der Gegend nichts passiert. Dann taucht der sonderbare Mechaniker Gerry (Johannes Krisch) mit einem blauen Kombi auf, der damals eine Rolle gespielt haben soll. Zufall?

„Kottan ermittelt – Drohbriefe“ (Donnerstag, 9. Februar, 21.55 Uhr, ORF eins)

Eine alte Frau erhält Drohbriefe. Was zuerst wie eine alltägliche Situation aussieht, beginnt sich zuzuspitzen, als plötzlich ein Mord passiert. Im Dunstkreis einer Schrebergartensiedlung sehen sich Kottan (Franz Buchrieser) und sein Team einer Wand von Feindseligkeiten gegenüber, die sie nur schwer durchbrechen können. Dem Verbrechen, das sie für aufgeklärt halten, droht eine Fortsetzung, neue Drohbriefe werden verfertigt.

