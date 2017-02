Karriere mit Lehre – bei der DONAU Versicherung

Wolfgang Petrin neuer Key Account Manager in der Maklerbetreuung. DONAU sucht Lehrlinge und Talente in ganz Österreich

Die DONAU Versicherung stärkt das Vertriebsteam weiter und hat mit Akad. Vkfm. Wolfgang Petrin den Posten des Key Account Managers besetzt. Diese Funktion wurde neu geschaffen, um Partnern im Großgewerbe und Industriebereich die Möglichkeit einer zentralen Betreuung aus einer Hand zu bieten.



Wolfgang Petrin, Jahrgang 1985, ist bereits seit dem Jahr 2002 bei der DONAU und hat im Unternehmen seine Lehre zum Versicherungskaufmann abgeschlossen. Nach seiner Ausbildung absolvierte er den Wehrdienst und ist seit dem Jahr 2006 als regionaler Vertriebsmanager in Graz für die DONAU aktiv. Im Jahr 2012 übernahm er darüber hinaus die Koordination der DONAU Brokerline in der Steiermark.



Nunmehr leitet Wolfgang Petrin das zentrale Key Account Management der DONAU in Wien und hat damit die österreichweite Verantwortung für die zentral betreuten Vertriebspartner eines der führenden Versicherungsunternehmen des Landes. Schwerpunkte seiner Aufgaben werden der Bestandsausbau, Analyse und Ausbau der Marktposition speziell im Bereich der Gewerbe- und Industrieversicherung und den verwandten Sparten sein. Wolfgang Petrin betreut u.a. die GrECo/VMG-Gruppe, AON Jauch & Hübener sowie FUNK International.



„Ausbildung und Karrieremöglichkeiten bei der DONAU sind ausgezeichnet“, hebt Mag. Harald Riener, Vertriebsvorstand der DONAU, hervor. „Mit der Berufung von Wolfgang Petrin in diese verantwortungsvolle Position zeigen wir, dass Karrieren bei der DONAU für jeden offen stehen. Wir fördern unseren Nachwuchs mit unserer qualitativ hochwertigen Ausbildung auf exzellentem Niveau und ermöglichen engagierten jungen Menschen damit herausragende Karrieren bei einem der Platzhirsche in der Versicherungsbranche. Deshalb setzen wir weiterhin auf Lehrlinge als Teil unseres Erfolgs und suchen auch heuer wieder bis zu 20 Lehrlinge in ganz Österreich. Die Ausbildung von Lehrlingen ist für uns eine der wichtigsten Bereiche der Personalentwicklung, weil die jungen Talente mit dem Unternehmen mitwachsen und die Bedürfnisse unserer Kunden von der Pike auf kennen und begreifen. Das ist ein Teil unserer Unternehmens-DNA.“



DONAU Lehrlingsinitiative – 20 Lehrlinge in ganz Österreich gesucht



Die DONAU Versicherung bildet zurzeit fast 50 Lehrlinge in ganz Österreich aus. Nach Abschluss der Lehrzeit besteht die Möglichkeit, eine Laufbahn im regional aufgestellten Vertrieb einzuschlagen. Die dreijährige, sehr praxisnahe Ausbildung bietet die Vermittlung umfassenden, praktischen Wissens über Versicherungen und Vorsorge, um die Kunden in allen Lebensbereichen und Abschnitten umfassend zu schützen.



„Den beruflichen Weg mit einer Lehre bei der DONAU zu beginnen, ist eine Möglichkeit eine interessante Berufslaufbahn einzuschlagen, die es ermöglicht, bei einer der Top-Versicherungen Österreichs, Karriere zu machen“, unterstreicht Mag. Harald Riener. „Die DONAU bietet spannende Entwicklungsmöglichkeiten in vielen Bereichen des Kunden- sowie Vertriebsservices. Sich gemeinsame Ziele stecken, eigene Ideen umsetzen – stets mit dem Fokus auf unsere Kunden – sind auch die Basis für den persönlichen Erfolg.“



Nach dem erfolgreichen Berufsschulabschluss und dem Ende der Lehrzeit bietet die DONAU die Einstiegsmöglichkeit im Vertrieb, einem interessanten Betätigungsfeld mit sehr guten Einkommensmöglichkeiten. Darüber hinaus ist die DONAU als ein großes, österreichisches Unternehmen ein Arbeitgeber mit sozialer Sicherheit, der erneut das staatliche Siegel „Audit berufundfamilie“ erhielt.



