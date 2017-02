Wurth Essenzenfabrik siedelt sich im ecoplus -Wirtschaftspark nova city in Wiener Neustadt an und schafft neue Arbeitsplätze

LR Bohuslav: „Wirtschaftspark hat sich einen hervorragenden internationalen Ruf erarbeitet“

St. Pölten (OTS/NLK) - Das seit 1934 bestehende Traditionsunternehmen Wurth Essenzenfabrik wird aufgrund einer strategischen Neuausrichtung seinen Standort von Wien nach Wiener Neustadt verlagern. Wurth erzeugt hochwertige Convenienceprodukte, Lebensmittelzusatzstoffe und Aromen für Speiseeiserzeuger, Konditoreien und Gastronomie sowie für die Lebensmittelindustrie. Am Standort nova city in Wiener Neustadt wurde ein ca. 5.000 Quadratmeter großes Grundstück gekauft, worauf das neue Firmengebäude errichtet wird. „Die Neuansiedlung der Firma Wurth ist nicht nur ein Beleg für die sensationellen Standortqualitäten von Wiener Neustadt, sie schafft auch neue hochwertige Arbeitsplätze“, freuen sich Wirtschafts-Landesrätin Dr. Petra Bohuslav, ecoplus-Aufsichtsratsvorsitzender LAbg. Bgm. Mag. Klaus Schneeberger und ecoplus-Geschäftsführer Mag. Helmut Miernicki über den Neuzugang am niederösterreichischen Wirtschaftsstandort.

Die Baugenehmigung durch die Baubehörde liegt bereits vor, mit den Bauarbeiten wurde vor wenigen Tagen begonnen. Die Übersiedelung und Inbetriebnahme des neuen Betriebsobjektes ist für Herbst 2017 vorgesehen. „Die nova city in Wiener Neustadt bietet optimale Bedingungen für erfolgreiche Unternehmen, wie die Firma Wurth. Sie besticht durch eine verkehrsgünstige Lage samt Anschluss an das internationale Bahnnetz sowie eine hervorragende Infrastruktur. Bis jetzt sind 142 nationale und internationale Betriebe unterschiedlicher Größe in diesem Wirtschaftspark angesiedelt, nun kommt mit der Firma Wurth das nächste Unternehmen hinzu. Mit dem nahegelegenen MedAustron und dem Technologie- und Forschungszentrum, das kontinuierlich ausgebaut wird, hat sich dieser Wirtschaftspark auch einen hervorragenden internationalen Ruf erarbeitet“, betont Bohuslav.

„Mein Dank gilt Geschäftsführer Andreas Wurth für sein Engagement in Wiener Neustadt. Die positive Stimmung für den Standort haben wir KommR Reinhold Schärf zu verdanken, mit dem die Firma Wurth intensiv zusammenarbeitet. Bei dieser Betriebsansiedelung ist von allen Seiten hervorragend gearbeitet worden. Die professionelle Beratung von ecoplus, die exzellente Vorbereitung der Firma Wurth und das rasche Verfahren des Magistrats haben diese Betriebsansiedelung zügig möglich gemacht. Als Bürgermeister freue ich mich über einen weiteren Betrieb am Wirtschaftsstandort Wiener Neustadt und bedanke mich nochmals bei Reinhold Schärf, der mich vor einigen Monaten mit Andreas Wurth zusammengebracht hat, um diese Betriebsansiedelung zu besprechen“, so ecoplus-Aufsichtsratsvorsitzender und Wiener Neustadts Bürgermeister Schneeberger.

„Wir beschäftigen aktuell rund 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Durch die Neuausrichtung des Unternehmens wollen wir mittelfristig deutlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufstocken und damit zusätzliche Arbeitsplätze schaffen. Die vergleichsweise günstigen Grundstückspreise sowie die Services der Wirtschaftsagentur ecoplus haben mich in der Wahl des neuen Standortes bestärkt“, unterstreicht Andreas Wurth, Geschäftsführer der Wurth Essenzenfabrik GmbH.

„Wir freuen uns, dass wir als Wirtschaftsagentur mit den Geschäftsfeldern Investorenservice und Wirtschaftsparks unseren Beitrag zu dieser Betriebsansiedlung leisten konnten. Dabei ist es mir aber wichtig zu betonen, dass diese ecoplus Geschäftsfelder Unternehmen bei Ansiedlungen und Erweiterungen in ganz Niederösterreich beraten und unterstützen – nicht nur, aber auch in unseren Wirtschaftsparks. Im Vorjahr haben wir 96 Betriebsansiedlungen und -erweiterungen in ganz Niederösterreich begleitet, damit konnten 902 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Die Latte liegt also hoch, aber Betriebsansiedlungen wie jene der Firma Wurth sind für uns ein großer Ansporn“, unterstreicht ecoplus-Geschäftsführer Mag. Helmut Miernicki.

Nähere Informationen: Büro LR Bohuslav, Christoph Fuchs, Telefon 02742/9005-12322, E-Mail c.fuchs @ noel.gv.at, Stadt Wiener Neustadt, Matthias Zauner, Telefon 02622/373-110, E-Mail matthias.zauner @ wiener-neustadt.at, ecoplus, Mag. Andreas Csar, Telefon 02742/9000-19616, E-Mail a.csar @ ecoplus.at, www.ecoplus.at.

