Startschuss für europaweites Schnell-Ladenetzwerk: Grenzenloses Reisen mit E-Autos wird einfacher

SMATRICS ist österreichischer Partner der neuen Open Fast Charging Alliance

Oslo/Wien (OTS) - Gestern haben acht europäische Schnell-Ladenetz-Anbieter angekündigt, sich zur Open Fast Charging Alliance zusammenzuschließen. Für Österreich wird SMATRICS der Partner des neuen Netzwerks sein. „Wir haben bereits als Infrastrukturpartner für EU-Projekte gezeigt, dass SMATRICS führende Technologie bereitstellen kann. Es bestehen auch schon Roaming-Abkommen mit anderen EU-Ländern und SMATRICS bietet barrierefreies Laden via Handyfreischaltung bzw. Kreditkartenzahlung, um grenzenloses Reisen mit dem E-Auto zu ermöglichen. Die Teilnahme an der Open Fast Charging Alliance ist nun der nächste große Schritt für grenzenlose E-Mobilität“, so Michael Viktor Fischer, Geschäftsführer von SMATRICS, dem einzigen flächendeckenden Ladenetzwerk für E-Autos in Österreich.

Das entstehende Netzwerk der Open Fast Charging Alliance wird Roaming ermöglichen und damit den barrierefreien Zugang zu einem europaweiten Premium-Schnell-Ladenetzwerk. „Dieses Netzwerk soll allen E-Automodellen offenstehen und damit Langstrecken-Reisen einfach machen. Aktuell arbeiten alle großen Automobilhersteller an Elektroautos, die über mindestens 400 km Reichweite verfügen. Schlüsselfaktor zum Durchbruch der Elektromobilität ist die Verfügbarkeit eines Ladenetzwerkes, in dem diese neuen Fahrzeuge komfortabel und schnell geladen werden können.“

Die Gründungsmitglieder der Open Fast Charging Alliance sind:

Fastned (Niederlande) Sodetrel (Frankreich) Smatrics (Österreich) Grønn Kontakt (Norwegen) GOtthard FASTcharge (Schweiz)

Zusammen bieten diese Netzwerke aktuell mehr als 500 Schnell-Ladestationen in sechs Ländern. Alle Betreiber stellen höchste Standards sicher – von 24/7 Kundenservice bis zu neuester Ladetechnologie. Die Open Fast Charging Alliance steht offen für andere Anbieter, die diese Standards ebenfalls erfüllen.

Die neue Allianz wird sich auf bilaterale Roaming-Vereinbarungen fokussieren und offene Standards (OCPI) implementieren. Die ersten Ergebnisse sind noch im Lauf des Jahres 2017 geplant.

Über SMATRICS

SMATRICS ist ein Komplettanbieter von Dienstleistungen rund um das Thema Elektromobilität. Als erster Anbieter betreibt SMATRICS ein flächendeckendes Hochleistungs-Ladenetz in ganz Österreich mit Ladestationen im Umkreis von rund 60 km, die zu 100 % aus erneuerbaren Energien gespeist werden. Das Leistungsspektrum umfasst zudem die Installation, Wartung sowie den Betrieb privater Ladestationen (Wallboxen), Mobile-App, 24h Kundenhotline, maßgeschneiderte Mobilitätspakete und weitere innovative Lösungen für Privatkunden und Unternehmen.

Weitere Informationen unter:

www.smatrics.com www.facebook.com/SMATRICS.net www.twitter.com/smatrics_com

Rückfragen & Kontakt:

Dipl.-BW Birgit Wildburger

SMATRICS GmbH & Co. KG

Europaplatz 2/ Stiege 4/ 3.OG

1150 Wien

Tel.: +43 153 22 400 55 621

E-Mail: birgit.wildburger @ smatrics.com



Sowie:

Jürgen Beilein

zbc3 gmbh

Schikanedergasse 12/8

1040 Wien

Tel.: +43 664 831 2 841

E-Mail: beilein @ zbcom.at