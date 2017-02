Leopoldstadt: Zauberei und Spaß mit „Karo & Karoline“

Wien (OTS/RK) - Das Magier-Duo „Karo & Karoline“ führt am Sonntag, 12. Februar, im „Circus- und Clownmuseum Wien“ (2., Ilgplatz 7) in einer Vorstellung speziell für Kinder neue erstaunliche Tricks vor. Umrahmt werden all die verblüffenden Effekte durch komödiantische Einlagen und Clownerien. Die Show mit dem Titel „Circus Hokusflokus Maggikus“ geht um 14.30 Uhr los und dauert rund 45 Minuten. Karten für das zauberhafte Vergnügen kosten 6 Euro. Auskünfte und Anmeldungen: Telefon 06991/943 69 97.

Die trickreichen Unterhalter „Karo & Karoline“ agieren bei der Vorführung am Sonntag als „Zauberlehrlinge“. Das Duo verkostet einen magischen Trank und wühlt in der mysteriösen Zauberkiste des „Professor Fypsikus“. Nützen die eindringlichen Warnungen von „Oberzauberrat Spinnenbein“? Das erfahren die Zuseherinnen und Zuseher erst am Sonntag. Im „Circus Hokusflokus Maggikus“ gibt es gewiss keine Langeweile. „Karo“ zeigt mit „Karoline“ feine Artistik-Kunststücke, moderne Illusionen und allerhand „verrückten Zauber-Schnickschnack“.

Das Museum kooperiert bei dieser Veranstaltung mit dem Verein „Erstes Wiener Zaubertheater“. Groß und Klein macht ein Besuch im „Circus- und Clownmuseum Wien“ im 2. Bezirk am Ilgplatz 7 garantiert Freude. Das von ehrenamtlichen Zirkus-Historikern betreute Museum ist jeweils am Sonntag (10.00 bis 13.00 Uhr) sowie am ersten und am dritten Donnerstag im Monat (19.00 bis 21.00 Uhr) geöffnet. Traditionell ist der Zutritt frei. Neben Plakaten, Fotografien, Requisiten, Kostümen und vielen anderen Erinnerungsstücken aus der „Welt der Manege“ können die Gäste derzeit die umfangreiche Sonder-Ausstellung „250 Jahre Prater“ kostenlos betrachten. Mehr Informationen zur „Jubiläumsschau“ bekommen Interessierte per E-Mail:

info @ circus-clownmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

ARGE Wiener Bezirksmuseen und Sondermuseen:

www.bezirksmuseum.at

Circus- und Clownmuseum Wien:

www.circus-clownmuseum.at

Verein „Erstes Wiener Zaubertheater“:

www.zaubertheater.at

