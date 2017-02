WK Wien: Schwerpunkte für das Tourismusjahr 2017

Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft forciert Gesundheitstourismus. Touristische Infrastruktur soll rasch ausgebaut werden.

Wien (OTS) - Anlässlich ihrer Jahresauftaktveranstaltung in der Austria Auction Company präsentierte Markus Grießler, Obmann der Sparte Tourismus- und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Wien, die Schwerpunkte für 2017.

Ganz oben steht dabei heuer der Gesundheitstourismus. „Wien muss als Gesundheitsdestination gestärkt werden. Dabei sollten auch die internationalen Vermarktungsmöglichkeiten bei Wirtschaftsdelegationen genutzt werden“, sagte Grießler. Herausragende medizinische Leistungen haben in Wien eine lange Tradition. Und auch heute reisen Patientinnen und Patienten aus aller Welt an, um sich in Wien medizinisch behandeln zu lassen. Grießler: „Hier gibt es ein großes Wachstumspotenzial, das wir heben sollten. Dazu muss auch die Vermarktung unserer privaten Gesundheitsbetriebe sowie der Incoming-Agenturen verstärkt werden.“

Auch die touristische Infrastruktur ist Grießler heuer ein wesentliches Anliegen. „Ein neuer Fernbusterminal muss rasch errichtet werden und auch der Bau einer modernen Mehrzweckhalle ist dringend notwendig“, sagte der Spartenobmann. Bereits jetzt kommen über drei Millionen Gäste mit Fernbussen nach Wien. Und auch international boomt der Fernbustourismus. „Es ist entscheidend, dass wir als Weltstadt den Gästen in Zukunft eine komfortable An- und Abreise gewährleisten können.“

Ticketsteuer streichen



In Sachen Infrastruktur pochte Grießler auch auf eine rasche Umsetzung der dritten Piste am Flughafen Wien. „Die Tourismus- und Kongressstadt Wien muss schnell, einfach und bequem aus aller Welt erreichbar sein“, sagte Grießler. Dazu gehören auch der Ausbau von Direktverbindungen am Flughafen Wien, und der Wegfall der Ticketsteuer. „Bisher wurde nicht einmal die versprochene Halbierung der Flugabgabe umgesetzt.“

Und auch Anerkennung durfte beim Jahresauftakt der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft nicht zu kurz kommen: Sabina Kavka wurde das Silberne Ehrenzeichen der Sparte verliehen. Kavka war über zehn Jahre Ausschussmitglied der Fachgruppe Hotellerie Wien. Seit 2006 ist sie Mitglied des Fachausschusses für die Klassifizierung der Wiener Beherbergungsbetriebe im Wien Tourismus.

Gratulation der Verkehrsbüro AG



Der Österreichischen Verkehrsbüro AG und ihrem Generaldirektor Harald Nograsek gratulierte Grießler im Namen der gesamten Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft zum 100-jährigen Betriebsjubiläum. Das Österreichische Verkehrsbüro wurde 1917 gegründet, um Fahrscheinsysteme für Staatsbahnen zu entwickeln und den inländischen Tourismus zu fördern. „Heute ist die Verkehrsbüro Group Österreichs führender Tourismuskonzern und beschäftigt mehr als 3000 Mitarbeiter. Eine Erfolgsstory zu der wir sehr herzlich gratulieren“, sagte Grießler.





Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Wien

Michael Vorauer – Abteilung Presse und Öffentlichkeitsarbeit

T. 01 51450 1476

E. michael.vorauer @ wkw.at

W. wko.at/wien/presse