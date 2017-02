AK Preismonitor: Günstiger einkaufen ist nun teureres Vergnügen!

Preissteigerung bei Lebens- und Reinigungsmitteln beträgt im Jahresvergleich durchschnittlich sechs Prozent

Wien (OTS) - Mehr zahlen für günstigste Lebensmittel: Ein Einkaufskorb mit Lebens- und Reinigungsmitteln kostet in Wien um sechs Prozent mehr als im Vorjahr. Das zeigt ein Preismonitor der Arbeiterkammer mit 40 preiswertesten Produkten bei sieben Wiener Supermärkten und Diskontern.

Bei den günstigsten Lebens- und Reinigungsmitteln hat sich die Preisschere weiter geöffnet. Kostete im Dezember 2015 ein Einkaufskorb mit 40 Produkten durchschnittlich 47,86 Euro, so waren es im Dezember 2016 schon 50,72 Euro – das ist eine Preissteigerung von sechs Prozent. Die Produkte kosten in den Supermärkten um durchschnittlich knapp zehn Prozent mehr als bei den Diskontern.

„Viele Menschen müssen auf ihr Geld schauen. Sie achten beim Einkaufen sehr wohl auf den Preis und greifen zu günstigen Produkten“, sagt AK Konsumentenschützerin Manuela Delapina. „Daher nimmt die AK regelmäßig die Preisentwicklung bei preiswertesten Lebens- und Reinigungsmitteln unter die Lupe.“

Bei den günstigsten Produkten handelt es sich vorwiegend um Eigenmarken der Handelsunternehmen. Der AK Preismonitor zeigt: Starke Verbilligungen gab es im Jahresvergleich bei zum Beispiel Kartoffeln (minus 25 Prozent), Teigwaren (minus 14 Prozent) und Reis (minus 13 Prozent).

Mehr zahlen heißt es etwa für Butter (plus 30 Prozent), Mischbrot (plus 27 Prozent), Schokolade (plus zwölf Prozent) und Vollmilch (plus zehn Prozent).

Zum Preismonitor: Die AK prüfte die Preise für Lebens- und Reinigungsmittel im Dezember 2016 bei vier Supermärkten (Billa, Interspar, Merkur, Spar) und drei Diskontern (Hofer, Lidl, Penny) in Wien. Es wurde das jeweils preiswerteste erhältliche Produkt erhoben, also das mit dem günstigsten Grundpreis (zum Beispiel ein Liter, ein Kilogramm). Meist sind es Eigenmarken. Der Vergleich enthält keinen Qualitätsvergleich. Aktionen wurden berücksichtigt, nicht aber Kundenkarten- oder Mengen-Vorteilspreise.

SERVICE: Den AK Preismonitor finden Sie im Internet unter wien.arbeiterkammer.at

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Wien

Doris Strecker

(+43-1) 501 65-2677, mobil: (+43) 664 845 41 52

doris.strecker @ akwien.at

http://wien.arbeiterkammer.at