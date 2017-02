Studio ideenladen gewinnt Gesamtetat der Therme Laa.

Krems (OTS) - Nach der Umsetzung des Rebrandings des Thermenlieblings der Niederösterreicher und der erfolgreichen Eröffnungskampagne des SILENT SPA ist Studio ideenladen jetzt ganzheitlicher strategischer Partner der Therme. „Es ist eine große Freude, dass sich das Team rund um Marketing Leiterin Maria Wegerth dazu entschlossen hat sämtliche Kommunikationsaufgaben an einen Partner zu vergeben“ , ist Sebastian Streibel, Gründer von Studio Ideenladen stolz. Wir arbeiten gerade an einem übergreifenden Konzept von PR, klassischen Kampagnen, online Kommunikation, Dialog Marketing und Content Marketing. Wir setzen verschiedene Touchpoints von Hotel, Therme und Silent Spa in Szene und möchten dem Gast ein rundes Gesamtkonzept um das Resort präsentieren.

„Für ein Resort des Themenführers VAMED Vitality World tätig zu sein ist für uns eine besondere Ehre und mit dem Rebranding im Herbst 2016 haben wir eine sehr gute Basis für alles gelegt was jetzt noch folgt.“ , ist Eva Kaufmann von ideenladen überzeugt. Die nächste Kampagne für die Therme Laa startet im Februar 2017.



Auftraggeber: TBL Therme Laa a.d. Thaya – Betriebsgesellschaft m.b.H

Agentur: Studio ideenladen

Kreativteam: Sebastian Streibel (Beratung), Eva Kaufmann und Roman Gebath (Art Direktion), Rudolf Binder (Text), Thomas Smetana (Fotografie)

