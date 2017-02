Das neue ALGIZ 8X Rugged Tablet, ein neuer robuster Tablet-PC von Handheld

Lidköping, Schweden (ots/PRNewswire) - Handheld Group (http://www.handheldgroup.com/), ein führender Hersteller von robusten Mobilcomputern und Tablets, präsentierte heute den völlig neuen ultrarobusten Tablet-PC Algiz 8X. Das neue Algiz 8X wurde für moderne Außendienstmitarbeiter entwickelt, die einen leistungsstarken, tragbaren Computer für mobile Arbeiten benötigen.

Das Algiz 8X (http://www.handheldgroup.com/de/robuste-Computer/Tablet -PCs-Notebooks/algiz-8X) ist ultra-leicht und für den Einsatz im Freien geeignet und bietet neben Kommunikationsfunktionen wie LTE und Dual-Band-WLAN auch einen 8 Zoll großen projektiv-kapazitiven Touchscreen. Der Handschuhmodus oder der Regenmodus ermöglicht einen störungsfreien Betrieb in wechselhaftem Wetter. Das chemisch gehärtete Glas kann einiges aushalten. Es übersteht einen Aufpralltest, bei dem ein 64 Gramm schwerer Stahlball aus einer Höhe von 1,2 Metern zehnmal auf den Bildschirm fallen gelassen wird. Im Lieferumfang des Algiz 8X ist außerdem ein optionaler aktiver kapazitiver Bedienstift enthalten.

"Das neue Algiz 8X ist das kompakteste und ergonomischste Windows-Tablet, das wir je entwickelt haben. Wir sind mit diesem Produkt an die Grenzen der modernen Technologie für den Außeneinsatz gegangen, um die Bedürfnisse unserer Kunden im Hinblick auf leistungsstarke Datenverarbeitung, Mobilität, hervorragende Bildschirmleistung und Akkulaufzeit zu erfüllen. Wir sind keine Kompromisse eingegangen.", sagt Johan Hed, Leiter Produkt-Management.

Integrierte Funktionen

Das Algiz 8X mit vollem Funktionsumfang ist standardmäßig mit Windows 10 Enterprise LTSB ausgestattet, was das Wertversprechen von Handheld an Unternehmenskunden unterstreicht, die eine lange Produktlebensdauer schätzen. Das leistungsstarke Algiz 8X bietet außerdem:

u-blox GPS und GLONASS

WLAN a/b/g/n/ac

BT 4.2 LE

Eine 8-MP-Kamera an der Rückseite mit Autofokus und LED-Blitz

4G/LTE

Erweiterungsoptionen

Das Algiz 8X kann wahlweise mit LAN-Anschluss, einen COM-Anschluss oder Barcodescanner ausgestattet werden. Es verfügt außerdem über eine "Erweiterungsoption", mit dieser benutzerdefinierte Funktionen und Elektronik hinzugefügt werden kann.

Auf Robustheit getestet

Das Algiz 8X wurde rigoros für den Einsatz in widrigen Außen- und Industriebereichen getestet. Es ist staub- und wasserbeständig nach IP65 Klassifizierung und erfüllt die strengen militärischen Standards MIL-STD-810G für:

Betriebstemperatur: -20° C bis 60° C ? Methode 501.5, Verfahren II

Lagertemperatur: -40° C bis 70° C ? Methode 501.5/502.5, Verfahren I

Stürze: 26 Stürze aus 1,22 Metern ? Methode 516.6, Verfahren IV

Vibration: Methode 514.6, Verfahren I und II

Feuchtigkeit: 0-95 % (nicht kondensierend) ? Methode 507.5

Höhenlage: 4.572 Meter ? Methode 500.5, Verfahren I

Bestellung und Verfügbarkeit

Bestellungen können ab sofort entgegen genommen werden, die Geräte sind ab März lieferbar.

Über Handheld

Die Handheld Group produziert robuste Mobilcomputer, PDAs und Tablets. Handheld und seine Partner bieten weltweit komplette Mobilitätslösungen für Unternehmen in Branchen wie Geomatik, Logistik, Forstwirtschaft, öffentlicher Verkehr, Versorgung, Bauwesen, Instandhaltung, Bergbau, Militär und Sicherheit an. Die Handheld Group verfügt über Niederlassungen in Finnland, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, der Schweiz, Italien, den Niederlanden, Australien und den USA. http://www.handheldgroup.com/de

