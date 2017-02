Wellness-Welt Burgenland

Eisenstadt (OTS) - Dem Alltag entkommen und einfach entspannen ... Das pannonische Wellnessangebot macht's möglich. Gleich fünf Thermen sorgen mit grandiosen Becken- und Saunalandschaften, mit Massage- und Beautyprogrammen sowie ansprechender Kulinarik für Wohlbefinden.

Wie ein Schneckenhaus liegt die St. Martins Therme & Lodge in Frauenkirchen im Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel. Hier kombiniert man das Wellnessangebot mit dem Abenteuer einer Safari in die Umgebung. Die Therme selbst besticht mit ihrem Ambiente aus Gräsern und Schilf inmitten eines großzügigen Bade- und Saunangebots samt Innen- und Außenbecken, ausgedehnten Ruheräumen mit Ausblick in die Natur sowie einem Wasserspielpark für kleine Gäste.

Die Sonnentherme Lutzmannsburg gilt als "die" Familientherme Österreichs. Für Babys und Kleinkinder sowie deren Eltern hält die "Baby World" ein einmaliges Angebot bereit – vom Wickelraum bis zur Babysauna. Auf größere Kinder warten u.a. sensationelle Wasserrutschen wie die 270-Meter-"Monster Ride". Und Erwachsene regenerieren im Relax Pool auf Sprudelliegen und Massagebänken sowie in der Saunalandschaft mit Ruhebereich und Saunagarten.

Auf 2.000 m² breitet sich die Wasserlandschaft der AVITA Therme in Bad Tatzmannsdorf aus. Hier wählt man unter acht verschiedenen Becken und sonnt sich im Sommer am Naturbadeteich. Vielfalt ist im Saunagarten Eden angesagt, wo Darre (Niedrigtemperatursauna), Finnensauna & Co. ebenso zum Genießen einladen wie ein Wasserfall. "Women only!" lautet das Motto im AVITA Lady's Spa mit seinen vier Wohlfühl-Saunen und den kuscheligen Rückzugnischen.

Thermen-Tage für alle

Ob Kaskaden-Außenbecken oder Thermalpool mit Wildbach – gleich 14 Becken mit verschiedenen Temperaturen und Tiefen garantieren in der Allegria Familientherme Stegersbach by Reiters Spaß und Erholung für alle. Die weitläufige Saunalandschaft bietet alles, was Saunaliebhaber brauchen – vom Blütendampfbad bis zur Kellerstöcklsauna. Und der riesige Aktiv- & Außenbereich sorgt mit Sonnendecks und Abenteuer-Spielplätzen für Abwechslung bei Jung und Alt.

Loslassen, erleben und stärken – darauf legt man in der Therme Loipersdorf besonderes Augenmerk. Hier sind auf 36.000 m² gleich zwei Thermen vereint: In der Lebenstherme lockt der Fun Park mit einem Erlebnisbad für alle Generationen, einem Indoor-Wasserspielpark aus Holz sowie einer Baby Beach mit echtem Sand. Und das Schaffelbad (für Gäste ab 16) punktet mit 14 Saunen und ebenso vielen Thermalwasser-Entspannungsbecken.

Ergänzt wird das pannonische Thermenangebot durch mehr als ein Dutzend Hotels, die entweder über eine hauseigene Therme verfügen oder durch einen "Bademantelgang" mit einer öffentlichen Therme verbunden sind.

Wellness ist mehr

Gesundheit, Vitalität und Schönheit "tankt" man im Burgenland auch bei der klassischen pannonischen Kur, betreut von erfahrenen Medical Wellness-Expertinnen. Die setzen seit jeher auf die Kraft heimischer Naturelemente wie Sonne, Thermal- und Mineralwasser, natürliche Kohlensäure, Heilmoor sowie die Bestandteile und Rückstände des Weins.

Die traditionelle Kur im Gesundheitszentrum Bad Sauerbrunn greift für Erkrankungen des Bewegungsapparates sowie von Herz, Kreislauf und Nieren auf die bodenständigen Heilvorkommen Heilwasser und Kohlensäure-Trockengas zurück. Bei der klassischen Kur im Kurzentrum Bad Tatzmannsdorf behandelt man Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems sowie des Stützapparates mit Kohlensäuremineral- und Thermalwasser sowie mit Heilmoor – und das schon seit Beginn des 17. Jahrhunderts. Das von den Schwestern des Zisterzienserordens geführte Kurhaus Marienkron setzt auf ganzheitliche Angebote für Körper, Geist und Seele, die von Bewegungsprogrammen über betreutes Abnehmen und Fasten bis zur klassischen Kneipp-Kur reichen.

Die Umgebung der burgenländischen Thermen und Kurhäuser bietet viele Möglichkeiten, die pannonische Natur aktiv zu erfahren – etwa beim Golfen und Radfahren, beim Walken, Joggen und Wandern. Eine Fülle attraktiver Packages hilft, das vielfältige Wellnessangebot ganz den individuellen Bedürfnissen gemäß zu genießen. Infos:

www.burgenland.info

Informationen:

www.stmartins.at www.sonnentherme.at www.avita.at www.allegria-resort.at www.therme.at www.die-heiltherme.at www.kurzentrum-badtatzmannsdorf.at www.marienkron.at

Rückfragen & Kontakt:

Burgenland Tourismus

Mag. (FH) Elisabeth Pfeiffer

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

+43 (0)2682/63384-17

pfeiffer @ burgenland.info