Wie lieben, verhüten und sorgen Österreichs Frauen für ihre Gesundheit vor?

Einladung zum Mediengespräch & zur Präsentation des GYNIAL Frauengesundheits-Checks 2017

Frauengesundheits-Checks 2017



• Wann haben Österreichs Frauen das 1. Mal ihre Periode und

das 1. Mal Sex?

• Mit welchen Methoden verhüten sie?

• Mit wem reden sie über Sex und andere Tabu-Themen?

• An wen wenden sie sich in Frauen-Gesundheitsfragen?

• Wie oft gehen sie zum Gynäkologen?

• Und wie gut informiert sind die Österreichinnen, wenn es

um die Themen Verhütung, Sex, Schwangerschaft und

Menopause geht?



Im Rahmen einer repräsentativen Umfrage unter 1.000 Österreichinnen

im Alter zwischen 18 und 65 Jahren – durchgeführt von

meinungsraum.at – konnten wir diese und weitere spannende Fragen

rund um die unterschiedlichen Lebensphasen der Frauen in puncto

Gesundheit klären. Alle Ergebnisse haben wir für Sie im GYNIAL

Frauengesundheits-Check 2017 zusammengestellt. Wir freuen uns auf

Sie!



Als Gesprächspartner stehen Ihnen zur Verfügung:



• Rudolf Wessely, Gründer & Geschäftsführer Gynial

• Evelyn Kaiblinger, Studienleiterin meinungsraum.at

• Dr. Elia Bragagna, Ärztin für Allgemeinmedizin &

Sexualmedizin

• Prof. DDr. Johannes Huber, Gynäkologe &

Hormonspezialist



Datum: 23.2.2017, 09:30 - 10:30 Uhr



Ort:

Radisson Blu Style Hotel

Herrengasse 12, 1010 Wien Wien



Rückfragen & Kontakt:

Anmeldung bis spätestens Montag, 20. Februar 2017, bei SPIEGL & LEHNER:

Doris Spiegl, Tel.: 0676/540 15 94, Mail: spiegl @ spiegllehner.com

Karin Lehner, Tel.: 0650/555 66 56, Mail: lehner @ spiegllehner.com