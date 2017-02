TextExpander erweitert Team-Produktivität jetzt auf Windows

San Francisco (ots/PRNewswire) - Ab heute ist Smiles TextExpander mit der Veröffentlichung des neuen TextExpander für Windows plattformübergreifend verfügbar. TextExpander ist ein Produktivitätsmultiplikator - eine Basis gemeinsamen Wissens, die präzise Kommunikation in leistungsstarken Teams beschleunigt. TextExpander ist die einzige vollständige, cloudbasierte Lösung ihrer Art für Windows, Mac, iPhone und iPad.

Durch TextExpander entfällt die Notwendigkeit für wiederholtes Tippen. Mittels einer Schnellsuche oder Abkürzungen werden Textabschnitte von einer gemeinsamen Sammlung an Textbausteinen, E-Mails und anderen Inhalten umgehend eingefügt. Das ermöglicht rasch höhere Zeiteinsparungen von Einzelpersonen innerhalb eines Teams, was die Produktivität steigert.

"Durch diese Veröffentlichung wird TextExpander in die Welt hinausgetragen", kommentierte Philip Goward, Gründer von Smile. "Wir haben die Beschränkung von TextExpander auf das Apple-Ökosystems aufgehoben und auf Windows erweitert, sodass ein Austausch über Plattformen und Teams hinweg möglich ist. TextExpander kann Ihre Produktivität steigern sowie einheitliche und präzise Kommunikation für Einzelpersonen oder ganze Unternehmen bieten, egal ob weltweit oder lokal."

"In zwei Monaten habe ich mir 25 Stunden Tippen gespart", erzählte Danny Santoro von Automattic Inc., das Unternehmen hinter WordPress. "Die Möglichkeit, Textabschnitte mit Kollegen zu teilen, ist in einer Organisation mit Mitarbeitern auf der ganzen Welt, die über 50 Mal am Tag Textabschnitte nutzen, unschätzbar. Wir können nun problemlos TAUSENDE von Textabschnitten verwalten, aktualisieren und standardisieren. Besser kann man keine Zeit sparen."

Teams, die TextExpander nutzen, kommunizieren einheitlicher. Jede Person kann die Wörter des besten Verfassers nutzen. Revisionen durch anerkannte Verfasser werden umgehend durchgeführt, wodurch gewährleistet wird, dass alle Teammitglieder den aktuellsten Text zur Kommunikation nutzen. Mithilfe von Management-Tools können Teamleiter Genehmigungen anpassen, einschließlich für die Bearbeitung von Textabschnitten. Statistiken zur Teamnutzung heben kumulierte Produktivitätsgewinne und die beliebtesten Textabschnitte hervor.

Da Kooperation die Entwicklungsgrundlage bildete, wird die Sammlung von Textabschnitten eines Teams zu einer De-Facto-Wissensbasis für eine Organisation. TextExpander bietet mehrere Suchoptionen, um freigegebene Abschnitte schnell zu finden und zu erweitern. Das Onboarding neuer Teammitglieder erfolgt schnell, wenn sie Zugriff zum institutionellen Wissen und zu präzisen Informationen in einer einheitlichen Stimme erhalten.

Preis und Verfügbarkeit

TextExpander ist aktuell für Windows 7 und neuere Versionen sowie für macOS 10.10 (Yosemite) oder neuer erhältlich.

Teampakete beginnen bei 7,96 USD/Nutzer/Monat.

Lifehacker-Pakete für Einzelpersonen beginnen bei 3,33 USD/Monat.

Nutzer der Vorgängerversion von TextExpander erhalten einen lebenslangen Rabatt von 50 % für ein Lifehacker-Paket.

Zusätzliche Quellen:

https://textexpander.com

https://textexpander.com/presskit/

@TextExpander

INFORMATIONEN ZU SMILE

Smile entwickelt intelligente Software für effiziente Fachleute, einschließlich TextExpander - das Tool für weniger Tippen für Mac, Windows, iPhone und iPad. Zusätzliche Informationen finden Sie auf https://smilesoftware.com.

Rückfragen & Kontakt:

Maia Olson (+1-510-599-7070, PST)

PR, Smile

E-Mail: maia @ textexpander.com

Naomi Pearce (+1-510-528-0824, PST)

Media Relations

E-Mail: naomi_pearce @ textexpander.com

Greg Scown (+1-510-289-4000, PST)

Gründer, Smile

E-Mail: greg @ textexpander.com