Hohes Interesse an Performance-Produkten von Recaro Automotive Seating bei der NAIAS 2017

Die Adient Produktgruppe Recaro Automotive Seating zieht eine positive Bilanz des Messeauftritts bei der North American International Auto Show (NAIAS).

Für Adient (NYSE: ADNT), weltweit größter Zulieferer von Autositzen, und seine Produktgruppe Recaro Automotive Seating war die NAIAS 2017 vom 8. bis 22. Januar in Detroit ein voller Erfolg: Das hohe Interesse der Automobilhersteller an den neuen Performance-Sitzen der Premiummarke übertraf die Erwartungen.

"Die Fahrzeughersteller gaben uns sehr positives Feedback zu den ausgestellten Konzeptsitzen und zu unserer erweiterten Positionierung im Performance Seating Segment", sagt Markus Kussmaul, Executive Director der Specialty Seating Group von Adient und verantwortlich für das weltweite Geschäft von Recaro Performance Car Seating. "Speziell unser SUV-Konzeptsitz kam hervorragend an. Das bestätigt unseren Ansatz, Recaro Automotive Seating als Premiummarke im Bereich sportlicher SUVs und Pickup Trucks zu etablieren."

Die zukünftige Ausrichtung der Marke Recaro Automotive Seating innerhalb von Adient interessierte sowohl OEM-Kunden als auch Medienvertreter: "Hier kam eine klar positive Erwartungshaltung an uns und an zukünftige Innovationsprojekte zum Ausdruck. Dabei wurde uns der Wert der Marke Recaro Automotive Seating von allen Seiten bestätigt", so Kussmaul. Als große Chance und Alleinstellungsmerkmal für Recaro Automotive Seating sahen zudem viele Gesprächspartner die Kooperationsmöglichkeiten innerhalb des globalen Innovationsnetzwerks von Adient.

Über Recaro Automotive Seating:

Recaro Automotive Seating ist eine Produktgruppe von Adient. An acht Standorten in Deutschland, Polen, der Slowakei, Japan, Mexiko und den Vereinigten Staaten entwickeln, produzieren und vermarkten wir Komplettsitze, die unsere Kernkompetenzen Design, Ergonomie, Handwerkskunst, Robustheit, Leichtbau und Wertarbeit unter dem eingeführten Markennamen Recaro repräsentieren. Recaro Automotive Seating fasst zwei Geschäftsfelder zusammen: Recaro Performance Car Seating bietet Pkw-Sitze für die Erstausstattung und den Nachrüstmarkt an, Recaro Commercial Vehicle Seating konzentriert sich auf Sitze für Nutzfahrzeuge in der Erstausrüstung und im Nachrüstmarkt.

Über Adient:

Adient ist ein global führender Anbieter von Automobilsitzen. Mit 75.000 Mitarbeitern in 230 Produktions- und Montagewerken in 33 Ländern weltweit produzieren und liefern wir Automobilsitze für alle Fahrzeugklassen sowie für alle großen OEMs. Unsere Expertise umfasst alle Stufen des automobilen Sitzherstellungsprozesses, von einzelnen Komponenten bis zu kompletten Sitzsystemen. Unsere integrierten, firmeninternen Kompetenzen decken alle Entwicklungsschritte unserer Produkte von Forschung und Entwicklung über das Design bis zur Konstruktion und Produktion ab. Wir statten mehr als 25 Millionen Fahrzeuge pro Jahr aus. Weitere Informationen zu Adient finden Sie unter adient.com.

