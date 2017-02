Ski-WM am 8. Februar in ORF eins: Super-G der Herren in St. Moritz

Zurzeit: Super-G der Damen

Wien (OTS) - Nach der gestrigen Absage der Abfahrtstrainings der Damen und Herren geht heute, am 7. Februar 2017, die Ski-WM in St. Moritz so richtig los: Mit dem Super-G der Damen steht seit 11.00 Uhr in ORF eins die ersten Medaillen-Entscheidung auf dem Programm (Kommentatoren: Peter Brunner und Alexandra Meissnitzer, Moderator:

Rainer Pariasek). Das WM-Studio startet ab 18.00 Uhr in ORF eins mit der Analyse und der Siegesehrung, um 20.45 Uhr blickt ORF SPORT + noch einmal auf die Highlights der spektakulären Eröffnungsfeier.

Weiter geht es morgen, am 8. Februar, ab 11.00 Uhr in ORF eins mit dem Super-G der Herren. Kommentator ist Oliver Polzer, ihm zur Seite sitzt Armin Assinger. Aus dem Zielbereich meldet sich Rainer Pariasek, wo auch ORF-Kamerafahrer Hans Knauss abschwingen wird. Die Siegerehrung zum Super-G zeigt ORF eins im Rahmen des WM-Studios ab 18.00 Uhr.

