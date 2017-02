ORF SPORT + mit der Live-Übertragung von der Eröffnungsfeier der Biathlon-WM Hochfilzen 2017

Frühjahrsauftakt-Pressekonferenz der Fußball-Bundesliga in Salzburg und Pressekonferenz nach dem Herren-Super-G bei der alpinen Ski-WM St. Moritz live

Wien (OTS) - Programmhighlights am Mittwoch, dem 8. Februar 2017, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen der Frühjahrsauftakt-Pressekonferenz der Fußball-Bundesliga in Salzburg um 11.00 Uhr, der Pressekonferenz nach dem Herren-Super-G bei der alpinen Ski-WM St. Moritz 2017 um 14.00 Uhr und der Eröffnungsfeier der Biathlon-WM Hochfilzen 2017 um 19.25 Uhr, das Golfmagazin mit Tipps & Tricks sowie Golf-Fitness um 19.00 Uhr und die Höhepunkte vom Damen-Super-G bei der alpinen Ski-WM St. Moritz 2017 um 21.00 Uhr.

Nach Wien am 7. Februar folgt am 8. Februar im Arcotel Castellani in Salzburg die Frühjahrsauftakt-Pressekonferenz der Fußball-Bundesliga mit Hans Rinner (Bundesliga-Präsident), Christian Ebenbauer (Bundesliga-Vorstand) sowie den Klubmanagern bzw. Sportdirektoren von Altach, FC Salzburg, WAC, Ried und St. Pölten.

Reporter ist Christopher Pöhl.

ORF SPORT + ist live dabei beim Höhepunkt der alpinen Ski-Saison, der Weltmeisterschaft vom 7. bis 19. Februar in St. Moritz. Live im Programm sind die Pressekonferenzen mit den Medaillengewinnern nach allen elf Bewerbern. Ebenso zeigt ORF SPORT + die Höhepunkte aller Rennen sowie der Eröffnungsfeier und der Schlussfeier.

Reporter ist Andreas Felber.

Am 8. Februar fällt mit der Eröffnungsfeier am Medal Plaza, bei der auch international bekannte Künstler wie DJ Ötzi auftreten werden, der Startschuss für die Biathlon-WM in Hochfilzen. Bei dieser Weltmeisterschaft stehen vom 9. bis 19. Februar elf Medaillenentscheidungen auf dem Programm. Alle Bewerbe sind live in ORF eins zu sehen. ORF SPORT + überträgt am 8. Februar die Eröffnungsfeier live. Kommentator ist Dietmar Wolff.

