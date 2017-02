Fineqia kündigt Bildung eines Beratungsgremiums an

Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) - Fineqia International Inc. (das "Unternehmen" oder "Fineqia") (CSE: FNQ) (OTCPink: FNQQF) (Frankfurt: FNQA) freut sich, die Bildung eines Beratungsgremiums ("Advisory Board") bekanntgeben zu können, das aus Wirtschaftsführern aus verschiedenen Branchen besteht, von denen jeder seine einmalige Perspektive dazu einbringt, wie eine Finanzierung mittels Online-Plattform aussehen sollte, wie sie sich verbessern ließe und wie man ihre Akzeptanz noch weiter steigern könnte.

Der Zweck des Beratungsgremiums besteht darin, die Mission des Unternehmens zur Demokratisierung von Finanzdienstleistungen voranzubringen, indem es dem Vorstand und dem CEO des Unternehmens im Hinblick auf Strategie, Geschäftseinführungen, Medien und sozialen Einfluss beratend zur Seite steht.

"Jeder Berater bringt ein unglaubliches Wissen und umfangreiche Erfahrungen mit, die sich unmittelbar auf Fineqia auswirken werden", erklärte Fineqias CEO Bundeep Singh Rangar. "Diese neuen Berater zeigen unser Engagement für den Aufbau der bestmöglichen Schuldtitel-Plattform weltweit, mit den klügsten Köpfen und begabtesten Mitarbeitern."

Die Mitglieder von Fineqias Beratungsgremium sind keine leitenden Angestellten oder Direktoren des Unternehmens. Ihre Namen werden zum Zeitpunkt ihrer Ernennung bekanntgegeben.

Über Fineqia International Inc.

Das Geschäftsmodell von Fineqia besteht in der Bereitstellung einer Online-Plattform und damit verbundener Dienstleistungen zur Platzierung von Schuld- und Beteiligungstiteln, die zunächst ausschließlich im Vereinigten Königreich angeboten werden. Die Plattform wird sämtliche Risiken durchleuchten und die vorhandenen Möglichkeiten objektiv darstellen. Weitere Informationen finden Sie auf http://www.fineqia.com.

