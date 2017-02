Neu: „Das 1x1 der Steuern 2017“ von TPA

Wien (OTS) - Die wichtigsten Regelungen des österreichischen Steuerrechts sind für Unternehmerinnen und Unternehmer in der aktuellen Broschüre „Das 1x1 der Steuern – Aktuelle Informationen 2017“ zusammengefasst. Darin enthalten sind unter anderem die Fachgebiete Steuerbegünstigungen und Förderungen, Registrierkassenpflicht, Kontenregister, Immobilienertragsteuer, das Pendlerpauschale sowie die aktuellen Sozialversicherungsbeiträge. Die Fachpublikation umfasst die wichtigsten Änderungen sowie wesentliche zentrale Bestimmungen aus den Vorjahren, die weiterhin relevant sind.

Seit 23 Jahren wird die Broschüre „Das 1x1 der Steuern“ von TPA veröffentlicht. Jedes Jahr arbeiten zwischen sechs und zehn Autorinnen und Autoren an der Publikation, die immer zu Jahresbeginn neu erscheint. „Das 1x1 der Steuern“ ist ein praktisches und nützliches Steuer-Nachschlagewerk auf nur 56 Seiten im handlichen Format. Die Leser schätzen die unkomplizierte Sprache, die übersichtliche Gestaltung sowie die vielen wertvollen Tipps.

„Es ist ein kostenloses und sehr kompaktes „1x1“ durch den Dschungel des österreichischen Steuerrechts, das für alle Steuerpflichtigen – nicht nur für Unternehmerinnen und Unternehmer – eine gewinnbringende Lektüre sein kann, erklärt Mag. Gottfried Sulz, Steuerberater, Partner und einer der federführenden Autoren der Publikation.

Jährlich steigende Nachfrage



Seit der ersten Ausgabe im Jahr 1994 haben die Bestellungen konstant zugenommen. Die aktuelle Auflage beträgt 15.000 gedruckte Exemplare. Die elektronische PDF-Version wird seit 2012 rund 1.200 Mal pro Jahr angefordert. „Das hängt immer auch ein wenig von der aktuellen steuerpolitischen Situation ab. 2016 hatten wir aufgrund der Steuerreform eine sehr viel höhere Nachfrage als in den Jahren zuvor“, meint dazu Gottfried Sulz.

Alle Kundinnen und Kunden von TPA erhalten die beliebte Broschüre automatisch per Post. Sie wird jährlich sofort nach dem Erscheinen der neuen und aktualisierten Version zugesendet. „Das 1x1 der Steuern – Aktuelle Informationen 2017“ von TPA kann von Interessenten jederzeit unter www.tpa-group.at oder per E-Mail unter service@tpa-group.at kostenlos angefordert werden.

TPA: Zahlen & Fakten

TPA ist eines der führenden Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen in Mittel- und Südosteuropa. Das Dienstleistungsangebot umfasst Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung. Die TPA Gruppe ist in elf Ländern in Mittel- und Südosteuropa tätig: Albanien, Bulgarien, Kroatien, Österreich, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn. Die TPA Gruppe beschäftigt rund 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 27 Standorten.



Die TPA Gruppe ist ein unabhängiges Mitglied der Baker Tilly Europe Alliance. Das Baker Tilly International Netzwerk besteht aktuell aus 165 unabhängigen Mitgliedern in 141 Ländern mit insgesamt 28.000 Mitarbeitern und 745 Büros und zählt mit diesem Angebot zu den „Top Ten“ der weltweit tätigen Beratungsnetzwerke.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.tpa-group.at

Rückfragen & Kontakt:

TPA Steuerberatung GmbH

Isabell Elias, MAS BSc.

Pressesprecherin

+43 (1) 58835-217

Isabell.Elias @ tpa-group.at

www.tpa-group.at