Neuer MS EUROPA Hauptkatalog für die Saison 2018

2019: Insgesamt 38 Kreuzfahrten, neue Format-Reisen und beliebte Klassiker

Hamburg (ots) -

Vielfältige Fahrtgebiete wie Afrika, Südamerika, Australien und Asien

Neu an Bord: Theater Festival

Beliebte Klassiker: Überraschungskreuzfahrt, Weltreise und Events EUROPAs Beste und MS EUROPA meets Sansibar

Insgesamt 38 Kreuzfahrten für die Saison 2018/2019 umfasst der neue MS EUROPA Hauptkatalog auf 190 Seiten. Die angesteuerten Destinationen weisen eine große Vielfalt und Bandbreite auf: Neben nahen Zielen "vor der Haustür" in Nord- und Ostsee und Häfen im Mittelmeer, läuft die EUROPA auch Sehnsuchts-Orte im Indischen Ozean und der Südsee an. An Bord erleben die Gäste zum ersten Mal ein Theater Festival oder wählen die angesteuerten Häfen im Rahmen der Überraschungsreise selbst aus. Der neue Katalog ist ab sofort erhältlich und gilt von November 2017 bis April 2019.

Theater Festival

Eine echte EUROPA-Premiere findet während einer Kurzreise von Hamburg nach Kiel im August 2018 statt: In Kooperation mit renommierten deutschen Schauspielhäusern hebt sich an Bord der Vorhang für das Theater Festival. Ausgewählte Theater präsentieren dem Publikum Stücke unterschiedlicher Genres. Die Gäste erwarten klassische und zeitgenössische Produktionen und Interpretationen. Im Mittelpunkt des Festivals stehen zudem die Begegnungen mit Intendanten und Dramaturgen, die einen spannenden Einblick in ihre Welt hinter der Bühne geben und Fragen zu allen Bereichen der Schauspielkunst beantworten.

Von Hamburg nach Kiel, 25.08. - 29.08.2018 (4 Tage), ab 1.990 Euro p.P.

Überraschungsreise

Ein weiteres Highlight der Saison 2018/2019 im Fahrplan der EUROPA ist die beliebte Überraschungsreise. Nur der Anfangshafen Barcelona und das finale Ziel der Reise - Piräus - stehen fest. Dazwischen legen die Gäste in Abstimmungsrunden aus verschiedenen Fahrplanvarianten ihren Wunschkurs fest. Der landeskundliche Lektor stellt die möglichen Destinationen vor. Der Kapitän vermittelt die nautischen Informationen und hat das Wetter stets im Blick, um die sonnigsten Optionen vorzustellen.

Von Barcelona nach Piräus, 10.10. - 23.10.2018 (13 Tage), ab 6.490 Euro p.P. inklusive An- und Abreise ab/bis Deutschland

Events an Bord

Überaus beliebt sind die schon beinahe legendären Events EUROPAs Beste und MS EUROPA meets Sansibar. 2018 findet das Gourmetfestival EUROPAs Beste nach der Premiere in Hamburg wieder in Antwerpen statt. Sterneköche, Winzer, Chocolatiers, Fromagiers und Pâtissiers versammeln sich auf dem Lido Deck und kredenzen den Gästen ihre Kreationen unter freiem Himmel. Vor der malerischen Kulisse der Nordsee-Insel Sylt präsentiert sich das Luxusschiff, wenn es zum 15. Mal wieder heißt: MS EUROPA meets Sansibar. Neben der Verleihung des Poetry Award, für dessen Gewinn die prominenten Teilnehmer die Jury mit ihren lyrischen Fähigkeiten begeistern müssen, erwartet das Publikum eine Partynacht mit musikalischer Unterhaltung.

EUROPAs Beste: Von Bilbao nach Hamburg, 12.06. - 26.06.2018 (14 Tage), ab 6.740 Euro p.P. inklusive Anreisepaket ab Deutschland

MS EUROPA meets Sansibar: Von Hamburg nach Kiel, 26.07. - 30.07.2018 (4 Tage), ab 2.240 Euro p.P.

Weltreise und Auf großer Fahrt

Einmal auf Weltreise gehen - wo könnte sich dieser Lebenstraum besser verwirklichen lassen, als an Bord des Fünf-Sterne-Plus Luxusschiffs MS EUROPA (laut Berlitz Cruise Guide 2017)? 2018/2019 führt die Weltreise in 171 Tagen von Dubai nach Dubai. Passagiere, die eine verkürzte Weltreise bevorzugen, buchen die Kreuzfahrt "Auf Großer Fahrt" und fahren in 108 Tagen von Valparaiso nach Dubai. Beide Reisen beginnen mit einer stilvollen Auftaktveranstaltung. Zudem warten Extras wie ein Ausflugsguthaben (5.000 Euro für Weltreise-Gäste, 3.000 Euro für Auf-Großer-Fahrt-Gäste), ein Limousinentransfer zum und vom Flughafen bei Buchung des An- und Abreisepakets oder der kostenfreie Wäscheservice an Bord auf die Weltreisenden.

Weltreise: Von Dubai nach Dubai, 04.11.2018 - 25.04.2019 (171 Tage), ab 92.180 Euro p.P. inklusive An- und Abreise ab/bis Deutschland

Auf großer Fahrt: Von Valparaiso nach Dubai, 06.01. - 25.04.2019 (108 Tage), ab 57.580 Euro p.P. inklusive An- und Abreise ab/bis Deutschland

Themenreisen Musik, Garten, Golf und mehr

Hapag-Lloyd Cruises legt zudem eine Vielzahl an Themenreisen auf. Neben zwei Musikreisen - Stella Maris und Ocean Sun Festival - sind vier Gartenreisen und sechs Golf & Cruise Kreuzfahrten buchbar. Außerdem findet sechsmal die Vortragsreihe "Symposium auf See" statt, bei der Experten aus Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft, Politik und Kultur an Bord zeitgenössische Themen mit den Passagieren diskutieren. Bei sieben Reisen heißt es "Vital auf See". Bei diesem Aktivprogramm stehen Gesundheit und Wellness im Mittelpunkt: Vorträge und Kurse behandeln Themen wie Bewegung und Ernährung, vermitteln Techniken zur Entspannung oder widmen sich verschiedenen Aspekten zum Thema Schönheit.

Stella Maris: Von Bilbao nach Hamburg, 12.06. - 26.06.2018 (14 Tage), ab 6.740 Euro p.P. inklusive Anreisepaket ab Deutschland

Ocean Sun Festival: Von Nizza nach Bilbao, 29.05. - 12.06.2018 (14 Tage), ab 7.080 Euro p.P. inklusive An- und Abreise ab/bis Deutschland

Gartenreise: Von Kiel nach Hamburg, 11.08. - 25.08.2018 (14 Tage), ab 7.590 Euro p.P.

Golf & Cruise: Von Bali nach Rangun, 06.03. - 23.03.2018 (17 Tage), ab 9.930 Euro p.P. inklusive An- und Abreise ab/bis Frankfurt

Symposium auf See: Von Acapulco nach Tahiti, 05.01. - 25.01.2018 (20 Tage), ab 10.900 Euro p.P. inklusive An- und Abreise ab/bis Frankfurt

Vital auf See: Von Tahiti nach Melbourne, 23.01. - 16.02.2018 (23 Tage), ab 13.490 Euro p.P. inklusive An- und Abreise ab/bis Frankfurt

Informationen zu Hapag-Lloyd Cruises unter www.hl-cruises.de -Aktuelle Pressemeldungen sowie Bildmaterial unter www.hl-cruises.de/presse - PASSAGEN.tv unter

http://www.hl-cruises.de/passagentv/ - PASSAGEN Blog unter

www.hl-cruises.de/blog

Rückfragen & Kontakt:

Negar Etminan, Leiterin Unternehmenskommunikation, Hapag-Lloyd

Cruises, Tel: +49 040 307030-391, E-Mail: presse @ hl-cruises.com